PSD decide dacă îl susține pe Mureșan. Grindeanu și Manda nu vor asta

PSD decide dacă îl susține pe Mureșan. Grindeanu și Manda nu vor...

179448 – 21092026 – Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 21 septembrie, de la ora 11:00, pentru a stabili poziția partidului față de desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și față de participarea la negocierile pentru formarea noului Guvern. Decizia social-democraților este una dintre principalele necunoscute ale procedurii de învestire.

Siegfried Mureșan pornește negocierile cu sprijinul PNL, USR și UDMR, formațiuni care au împreună 169 de parlamentari. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi, astfel că premierul desemnat trebuie să obțină încă 64 de voturi. PSD și AUR au transmis până acum că nu susțin cabinetul propus de Mureșan.

Mureșan a anunțat că este dispus să discute cu PSD pentru obținerea sprijinului parlamentar, însă a exclus negocierile cu AUR. Social-democrații cer, înaintea unei eventuale susțineri, clarificări privind programul economic, politica fiscală, puterea de cumpărare, locurile de muncă și direcția pe care viitorul Guvern intenționează să o urmeze.

Poziția conducerii PSD a fost până acum una critică. Sorin Grindeanu a declarat după desemnarea lui Mureșan că va propune BPN ca parlamentarii PSD să nu voteze noul Guvern. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, a anunțat, la rândul său, că va susține aceeași poziție în conducerea partidului.

PSD a transmis că premierul desemnat trebuie să precizeze dacă va continua politicile fostului Guvern Bolojan sau dacă intenționează să schimbe direcția în domenii precum fiscalitatea, economia și serviciile publice.

De astăzi, odată cu publicarea în Monitorul oficia a Decretului de desemnare a lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei Guvernului.

Criza politică durează din luna mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Desemnarea lui Mureșan este a treia încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline, după precedentele nominalizări ale lui Eugen Tomac și Adrian Veștea (doar una ajunsă în Parlament).