PSD nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureşan

179450 – 21092026 – Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul pe care îl conduce nu va vota un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan și a reluat criticile la adresa Guvernului Bolojan.

Anunțul a fost făcut la finalul ședinței conducerii social-democraților, în care s-a stabilit strategia politică față de această desemnare.

”PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Domnul Mureșan a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan, de aceea, PSD nu îl poate vota. Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că sub falsul drapel al reformei nu vor fi făcute noi tăieri”, a declarat Sorin Grindeanu.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniştrilor, precum și pentru a găsi în Parlament majoritatea de 233 de voturi necesară pentru ca executivul să fie învestit. Sursa :romania-actualitati.ro