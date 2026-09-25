PSD spune că nu se teme de anticipate, deși președintele nu le ia în calcul

PSD spune că nu se teme de anticipate, deși președintele nu le...

179483 – 25092026 – Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații iau în calcul scenariul alegerilor parlamentare anticipate și susține că partidul va fi pregătit pentru o eventuală campanie electorală. Potrivit calculelor prezentate de liderul PSD, dacă procedurile ar fi declanșate în următoarele una-două săptămâni, alegerile ar putea fi organizate cel mai devreme în februarie 2027.

„E o situație pe care noi nu o excludem, e pe masă, am discutat despre acest lucru în sală, împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiți”, a declarat Grindeanu.

El a precizat că alegerile anticipate nu ar putea fi organizate imediat, chiar dacă procedurile ar începe în perioada următoare.

De asemenea, Grindeanu a criticat formațiunile politice care consideră că PSD ar putea pierde în urma declanșării anticipatelor.

„Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa, sunt convins și n-am niciun fel de ezitare în a spune că vor pica ei”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a arătat, în același timp, că alegerile anticipate nu reprezintă un scenariu dorit din perspectiva situației economice. El a cerut din nou premierului desemnat Siegfried Mureșan să își depună mandatul și a reiterat că PSD nu va vota Guvernul propus de acesta.

În cazul în care Guvernul Mureșan nu primește votul de învestitură, Grindeanu a indicat două variante pentru președintele Nicușor Dan: declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate sau desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier.

Potrivit articolului 89 din Constituție, președintele poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Acest lucru înseamnă că alegerile anticipate nu sunt declanșate automat în cazul respingerii unui Guvern, dar în cazul dizolvării Parlamentului, scrutinul trebuie organizat în cel mult trei luni.

Declarația lui Grindeanu vine în contextul deselor afirmații ale lidrilor PNL și USR care, în ciuda scăderii în sondaje, ”vântură” ideea anticipatelor, susținând că cele două partide sunt pregătite pentru așa ceva. Deocamdată alegerile anticipate sunt departe, președintele Nicușor Dan decarând, inclusiv în deplasarea de la Nrw York, că nu ia în calcul acest scenariu, indiferent dacă premierul desemnat nu va trece de votul Parlamentului. Potrivit ultimului sondaj CURS, PSD are 25% în intenția de vot, PNL – 17%, iar USR – 8%. În continuare AUR este cotat cu 34%, iar în cazul unor anticipate se poate duce, după redistribuirea voturilor, la peste 40%, iar președintele Dan conștientizează acest lucru. Nu în ultimul rând, Grindeanu a reamintit că după ce Cabunetul Mureșan va pica în Parlament PSD își va menține poziția adoptată recent la Sinaia și îl va propune din nou pe Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.