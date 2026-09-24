Reorganizare la Ministerul Economiei: 109 posturi vacante, desfiinţate

179480 – 24092026 – Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează prin desfiinţarea a 109 posturi vacante şi reducerea numărului funcţiilor de conducere de la 80 la 48, potrivit unei decizii aprobate joi de Guvern.

Economia realizată este estimată la aproximativ 470.000 de lei în 2026, calculată proporţional cu lunile de implementare, şi la aproximativ 2,7 milioane de lei anual, începând din 2027.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului se reorganizează, prin reconfigurarea structurii sale organizatorice, cu obiectivul de a grupa mai coerent competenţele şi de a eficientiza modul de funcţionare al instituţiei. (…) Ministerul urmăreşte o structură administrativă mai clară, cu responsabilităţi mai bine delimitate şi cu un număr redus de posturi şi funcţii de conducere, asigurând, în acelaşi timp, continuitatea activităţii şi exercitarea atribuţiilor instituţionale”, transmite sursa citată.

Reorganizarea are ca temei obligaţia prevăzută la art. 49 din OUG 7/2026 privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal.

Posturile de execuţie ocupate vor fi preluate în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor şi procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Funcţiile de conducere care se menţin fără modificări substanţiale ale atribuţiilor vor continua să fie exercitate de titularii acestora.

„Pentru funcţiile ale căror atribuţii se modifică semnificativ sau care se desfiinţează, se vor aplica procedurile şi garanţiile prevăzute de Codul administrativ”.