România caută capital american pentru infrastructură, energie și apărare. Nazare: Investiții publice de 76,5 miliarde de lei în șapte luni

179465 – 23092026 – România încearcă să atragă capital privat american pentru proiecte de infrastructură, energie, apărare, digitalizare, industrie și infrastructură critică, în cadrul întâlnirilor economice desfășurate la New York de delegația oficială condusă de președintele Nicușor Dan.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu reprezentanții J.P. Morgan și cu investitori instituționali care au expunere pe titlurile de stat românești despre evoluția finanțelor publice, consolidarea fiscală, strategia de finanțare a statului și perspectivele economiei românești.

Nazare a prezentat discuțiile ca parte a demersurilor pentru atragerea capitalului american și dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic România-SUA. Ministrul a transmis că România urmărește să folosească investițiile publice și fondurile europene pentru a mobiliza ulterior capital privat în proiecte care pot fi finanțate de bănci și fonduri de investiții.

Potrivit datelor prezentate de ministru, investițiile publice au ajuns la aproximativ 76,5 miliarde de lei în primele șapte luni din 2026, cu circa 24% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Aproximativ 71% din aceste investiții au fost susținute din fonduri europene și PNRR.

„România nu mai negociază capital pentru consum, ci capital pentru transformare”, a transmis Alexandru Nazare după discuțiile de la New York, indicând domeniile pentru care autoritățile urmăresc atragerea de finanțări private.

Un alt punct al agendei economice a fost întâlnirea cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation (DFC). Instituția americană mobilizează capital privat și finanțează proiecte în sectoare strategice, iar discuțiile au vizat posibile instrumente de finanțare pentru proiecte românești și atragerea capitalului american în economie.

Înaintea acestor discuții, Nazare a participat la masa rotundă „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizată de Atlantic Council România. Reuniunea a adus la aceeași masă investitori instituționali americani, instituții de finanțare a dezvoltării, oficiali guvernamentali și reprezentanți diplomatici din regiune.

Ministrul a afirmat că, pentru investitori, contează predictibilitatea fiscală, respectarea proiecțiilor asumate, continuarea reformelor și capacitatea României de a utiliza fondurile europene pentru investiții și creștere economică. El a arătat că România se află în continuare în procedura de deficit excesiv, dar a susținut că execuția bugetară și credibilitatea acesteia sunt factori importanți pentru investitori.

Agenda economică de la New York se desfășoară în perioada 21–22 septembrie, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Potrivit Ministerului Finanțelor, obiectivul este conectarea agendei strategice și de securitate a României cu agenda economică și investițională și consolidarea dimensiunii economice a relației cu Statele Unite.