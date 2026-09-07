România devine o rută strategică pentru aprovizionarea Ucrainei cu combustibil. Kievul anunță extinderea infrastructurii logistice

179331 – 07092026 – Ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, a anunțat că guvernul Ucrainei a ajuns la acorduri privind extinderea capacității logistice a căilor ferate și fluviale prin România pentru aprovizionarea cu combustibil, anunță Ukrainean Shipping Magazine.

Situația de pe piața carburanților și disponibilitatea de a opera în condiții de riscuri militare au fost discutate în comun de Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii, Serviciile Fiscale și Vamale, Comitetul Antimonopol și reprezentanții întreprinderilor.

Potrivit ministrului ucrainean al Energiei, la 3 septembrie 2026, piața rămâne controlată și echilibrată, resursele disponibile permit acoperirea nevoilor actuale ale consumatorilor.

Pentru a se asigura că situația rămâne gestionabilă, există discuții referitoare la diversificarea rutelor de aprovizionare, iar una dintre aceste direcții, căreia i se acordă o importanță majoră, este România.

“Am ajuns la acorduri specifice privind extinderea capacității logistice a căilor ferate și fluviale prin România în urma recentei întâlniri a președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski cu președintele României Nicușor Dan. Lucrăm la nivel guvernamental pentru a le implementa”, a spus Denys Shmyhal. Guvernul de la Kiev a lansat un proiect pilot privind stocarea subterană a combustibilului, prin care să se creeze depozite subterane, care să asigure depozitarea în siguranță a produselor petroliere.

În prezent, transportul feroviar de marfă între Ucraina și România se realizează prin punctele de trecere a frontierei Vadul-Siret – Dorneshti și Dyakove – Halmeu. Extinderea acestor hub-uri logistice va însemna mai multe opțiuni de alimentare cu combustibil. Principalul obstacol în calea creșterii rapide a traficului este ecartamentul diferit, care presupune operațiuni suplimentare de transbordare sau schimbare la stațiile Vikshan și Halmeu. Pentru a rezolva această problemă, România are planificate investiţii în modernizarea căii ferate.

Extinderea rutelor prin România face parte din strategia mai largă a Ucrainei de diversificare a aprovizionării cu combustibil. Creșterea numărului de rute logistice disponibile ar trebui să reducă dependența de rutele individuale și să facă posibilă transferarea mai rapidă a volumelor de combustibil necesare Ucrainei. Intenția Kievului de a crește utilizarea rutelor prin România pentru aprovizionarea cu combustibil se suprapune cu proiectele existente de modernizare a infrastructurii transfrontaliere.