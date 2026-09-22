România discută la Chișinău noua abordare europeană privind prevenirea corupției

179452 – 22092026 – O delegație a Ministerului Justiției din România, condusă de secretarul de stat Teodora Stoian, a participat, pe 21 septembrie, la Chișinău, la seminarul interprofesional „Lupta anticorupție”. Una dintre temele centrale a fost trecerea de la reacția la faptele de corupție la identificarea și reducerea riscurilor instituționale care le pot favoriza.

Oficialul român s-a referit la cartografierea riscurilor de corupție ca instrument pentru identificarea vulnerabilităților din administrația publică, stabilirea priorităților și măsurile preventive adoptate înainte ca riscurile să se transforme în incidente de integritate.

Abordarea este legată de noile cerințe europene în domeniu. Ministerul Justiției a precizat că Directiva (UE) 2026/1021 privind combaterea corupției este în curs de transpunere în legislația națională, România având de realizat demersurile legislative necesare.

Un alt element discutat a fost ideea că vulnerabilitatea instituțională poate preceda decizia individuală de a comite o faptă de corupție. În această logică, prevenirea nu se limitează la introducerea unor noi norme sau la sancționarea faptelor deja comise, ci presupune verificarea proceselor și mecanismelor administrative care pot crea condiții favorabile corupției.

Discuțiile de la Chișinău au reunit reprezentanți ai ministerelor justiției din România, Rep. Moldova și Franța, alături de magistrați, avocați, executori judecătorești și notari publici din Rep. Moldova. Seminarul a urmărit schimbul de experiență și de bune practici în prevenirea și combaterea corupției.

În cazul României, participanții au discutat și despre Strategia Națională Anticorupție, considerată principalul instrument de politică publică în domeniu. Accentul a fost pus pe identificarea concretă a vulnerabilităților, stabilirea unor măsuri verificabile și evaluarea rezultatelor.