România își consolidează rolul în energia nucleară la Conferința AIEA de la Viena

România își consolidează rolul în energia nucleară la Conferința AIEA de la...

179445 – 21092026 – România și-a prezentat proiectele de dezvoltare a energiei nucleare și prioritățile în domeniul cercetării nucleare la Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), desfășurată la Viena, unde au participat 3.700 de reprezentanți din 81 de state membre.

Delegația României a fost condusă de ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și a inclus reprezentanți ai Ministerului Energiei, Nuclearelectrica, Centralei Nucleare de la Cernavodă, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, Forumului Atomic Român ROMATOM și ai Misiunii Permanente a României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, condusă de ambasadorul Stelian Stoian.

În plenul conferinței, România și-a reafirmat angajamentul pentru promovarea utilizării pașnice a energiei și cercetării nucleare, cu respectarea standardelor privind neproliferarea, siguranța și securitatea nucleară.

Delegația română a prezentat proiectele privind extinderea producției de energie nucleară, proiectele de cercetare cu participare internațională și oportunitățile de investiții pe termen lung. Țara noastră a urmărit, de asemenea, consolidarea cooperării internaționale în domeniul nuclear și promovarea competențelor dezvoltate în sectorul de profil.

Unul dintre principalele puncte ale agendei a fost întâlnirea cu secretarul american al energiei, Christopher Wright. Discuțiile au vizat parteneriatul strategic dintre România și SUA în domeniul energiei nucleare, proiectele de cercetare desfășurate în cadrul AIEA și inițiative precum ATLAS (Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea) și ARCUS, referitoare la reglementarea și utilizarea tehnologiilor nucleare civile în domeniul maritim.

Oana Țoiu și Christopher Wright au discutat și despre schimburile de experiență și formarea profesională a inginerilor din sectorul nuclear. Un alt subiect a fost diversificarea surselor de energie în Europa și în regiune, inclusiv rolul României în Coridorul Vertical.

Delegația României a avut o întâlnire și cu viceministrul canadian al resurselor, Greg Orencsak, în condițiile utilizării tehnologiei canadiene CANDU la Cernavodă. Discuțiile au vizat oportunitățile de finanțare pentru proiectele de la Cernavodă și cooperarea pentru extinderea utilizării tehnologiei CANDU în alte state.

România și Canada au discutat, de asemenea, proiectele din domeniul sănătății și cercetării privind radioizotopii medicali. În marja conferinței a avut loc evenimentul „Rays of Hope”, dedicat cercetării și aplicațiilor medicale, la care România participă.

Cu delegația Argentinei, condusă de viceministrul pentru afaceri nucleare Federico Ramos Napoli, au fost abordate posibilitățile de cooperare în producția de energie nucleară, schimbul de experiență privind managementul crizelor și retehnologizarea reactoarelor. Potrivit MAE, România și Argentina au în prezent șase parteneriate universitare, iar discuțiile de la Viena preced o vizită a reprezentanților argentinieni în România, programată în această toamnă.

Un alt subiect al agendei românești a fost cooperarea cu AIEA. MAE coordonează mandatul României de viceguvernator în Boardul Guvernatorilor AIEA pentru perioada 2025-2026 și mandatul de membru în Board pentru 2025-2027. România este reprezentată în acest organism de ambasadorul Stelian Stoian.

În întâlnirea cu directorul general al AIEA, Rafael Grossi, Oana Țoiu a discutat despre deciziile Boardului Guvernatorilor privind situația din Orientul Mijlociu, inspecțiile și respectarea regulilor AIEA, precum și despre efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei și monitorizarea situației de la centrala nucleară Zaporojie.

Oana Țoiu și Rafael Grossi au discutat și despre extinderea finanțării proiectelor de producție a energiei nucleare. Potrivit MAE, România va găzdui primul proiect de finanțare a energiei nucleare realizat de Banca Mondială, proiect prezentat ca o premieră destinată atragerii de finanțări multilaterale către sectorul nuclear.

În marja Conferinței Generale AIEA, ministrul român de externe s-a întâlnit și cu secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu. Discuțiile au vizat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și implicațiile acestuia asupra securității europene, precum și sprijinirea Republicii Moldova prin instrumentele OSCE. România și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și consolidarea rezilienței acesteia.

Oana Țoiu a avut o întrevedere și cu directorul executiv al Oficiului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Discuțiile au vizat combaterea criminalității organizate și protejarea frontierelor împotriva traficului de arme, precum și participarea României la viitoarele reuniuni internaționale de profil.