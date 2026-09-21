România participă la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Președintele Românie Nicușor Dan va susține discursul național

179447 – 21092026 – Președintele Nicușor Dan conduce delegația României la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care se desfășoară la New York. Din delegația română face parte și ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU a fost deschisă la 8 septembrie, iar dezbaterea generală la nivel înalt este programată în perioada 22-26 septembrie și pe 28 septembrie. Tema sesiunii este „Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all” („Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care livrează pentru toți”).

Nicușor Dan va susține discursul național al României miercuri, 23 septembrie. Potrivit Administrației Prezidențiale, programul vizitei include întâlniri cu secretarul general al ONU, António Guterres, precum și participarea la reuniuni consacrate securității internaționale, războiului din Ucraina și cooperării multilaterale.

Președintele României s-a întâlnit duminică, 20 septembrie, cu António Guterres. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, discuțiile au vizat rolul României în susținerea multilateralismului, reforma ONU și implementarea Pactului pentru Viitor, precum și efectele războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra securității și securității alimentare globale.

Agenda lui Nicușor Dan include și participarea la Summitul Platformei Internaționale Crimeea și la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrată situației din Ucraina.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, participă la reuniunile ministeriale organizate în marja Adunării Generale. Luni, 21 septembrie, aceasta ia parte la reuniunea informală a miniștrilor de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, unde sunt discutate prioritățile UE pentru sesiunea ONU.

Potrivit MAE, agenda ministrului include reuniuni privind securitatea maritimă, comerțul global cu cereale, inteligența artificială, situația din Orientul Mijlociu și susținerea soluției celor două state pentru conflictul din Gaza. Țoiu participă, de asemenea, la Platforma UNGA pentru femei lideri și la reuniuni dedicate Francofoniei.

În marja reuniunilor ONU, ministrul Afacerilor Externe va participa la dezbateri privind investițiile în regiune și securitatea, organizate de Atlantic Council și Foreign Policy.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale ONU are pe agendă securitatea internațională, războiul din Ucraina, conflictele din Orientul Mijlociu, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, inteligența artificială, dezarmarea și reforma sistemului multilateral.

Participarea României are loc după ce Bucureștiul a solicitat, în iunie, convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU în urma unui incident în care o dronă atribuită Federației Ruse a încălcat spațiul aerian românesc. Potrivit MAE, aceasta a fost prima convocare a Consiliului de Securitate la solicitarea expresă a României pentru o situație care implica direct țara.