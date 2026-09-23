România și Rep. Moldova extind cooperarea electorală: securitate cibernetică, dezinformare și armonizarea legislației cu UE

179463 – 23092026 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Comisia Electorală Centrală (CEC) a Rep. Moldova au semnat marți, 22 septembrie 2026, un nou Memorandum de înțelegere și cooperare care extinde cadrul stabilit în 2019 și introduce domenii de colaborare adaptate procesului de integrare europeană și noilor riscuri electorale.

Noul document aduce în cooperarea dintre cele două instituții câteva direcții care nu aveau aceeași pondere în acordul încheiat în noiembrie 2019: armonizarea legislației electorale a Rep. Moldova cu acquis-ul Uniunii Europene, securitatea cibernetică a infrastructurii electorale, combaterea dezinformării, digitalizarea alegerilor și aplicarea noilor reguli europene privind publicitatea politică.

Memorandumul a fost semnat la București de președintele AEP, Adrian Țuțuianu, și președinta CEC a Republicii Moldova, Angelica Caraman.

Unul dintre principalele elemente de noutate este sprijinul acordat Rep. Moldova pentru armonizarea cadrului electoral cu acquis-ul UE. AEP va pune la dispoziția CEC experiența acumulată de România ca stat membru al UE, inclusiv prin analize comparative ale legislației și propuneri de adaptare la normele europene.

Cele două autorități vor coopera și în domeniul securității cibernetice și al rezilienței infrastructurii electorale, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare fiind menționate explicit ca riscuri pentru integritatea alegerilor.

Memorandumul introduce, de asemenea, o cooperare mai amplă în domeniul digitalizării și al tehnologiilor electorale, inclusiv schimburi de experiență privind soluțiile tehnologice utilizate în administrarea alegerilor.

Un alt element nou îl reprezintă publicitatea politică. În cadrul vizitei de studiu desfășurate de o delegație a CEC la București în această perioadă, cele două instituții analizează aplicarea Regulamentului (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică. La discuții participă și reprezentanți ai CNA și ANCOM, inclusiv pe tema prevenirii și combaterii dezinformării în context electoral.

Cooperarea va include și domenii precum finanțarea partidelor și a campaniilor electorale, transparența publicității politice, protecția datelor, accesibilitatea alegerilor și organizarea votului cetățenilor aflați în străinătate.

Documentul are o valabilitate de trei ani și poate fi prelungit automat pentru încă trei ani.