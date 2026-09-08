România testează „portofelul virtual” pentru formarea profesională

179339 – 08092026 – Ultima la digitalizare în Uniunea Europeană în ultimii 10 ani, România încearcă acum un nou proiect – portofelul virtual pentru formarea profesională.

Ministerul Muncii lansează un proiect-pilot prin care angajații vor putea beneficia de un cont individual pentru formare profesională, utilizabil pe parcursul carierei, inclusiv atunci când își schimbă locul de muncă sau trec prin perioade de șomaj. Sistemul Individual Learning Accounts (ILA) va fi testat în sectorul construcțiilor și ar putea fi extins și pentru alte domenii.

Noul mecanism schimbă modul în care este conceput accesul la formarea profesională continuă. În loc ca decizia privind cursurile și finanțarea acestora să depindă în principal de angajator, dreptul la formare este asociat direct angajatului.

Contul ILA este conceput ca un „portofel virtual” în care sunt gestionate drepturi de formare, pe care lucrătorul le poate utiliza pe parcursul vieții active. Acestea nu ar trebui să fie pierdute odată cu schimbarea angajatorului sau încetarea unui contract de muncă.

Sistemul are la bază Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 2022 privind conturile individuale de învățare.

Construcțiile, primul test

Prima etapă a proiectului se va desfășura în sectorul construcțiilor, unul dintre domeniile confruntate cu deficit de personal calificat, fluctuații ale forței de muncă și schimbări tehnologice rapide.

Angajații vor putea utiliza platforma digitală ILA pentru identificarea nevoilor de formare și alegerea cursurilor dintr-un catalog care va include furnizori autorizați sau acreditați și programe validate.

Oferta va cuprinde atât calificări tradiționale – precum zidar, dulgher, instalator sau operator de utilaje -, cât și competențe legate de eficiența energetică și de noile tehnologii utilizate în construcții.

Cursurile, accesate prin voucher electronic

După alegerea programului de formare, beneficiarul va primi în cont un voucher electronic ILA, care va permite decontarea finanțării către furnizor.

Participarea la curs și absolvirea acestuia vor fi urmărite digital, iar certificatul obținut va fi arhivat în profilul profesional al utilizatorului, inclusiv în CV-ul său digital.

Platforma ar urma să funcționeze ca un punct unic de interacțiune între angajat, furnizorii de formare, autorități și partenerii sociali.