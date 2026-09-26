S-a constituit grupul de sprijin pentru IMM-uri din Parlamentul României

179492 – 26092026 – IMM România a lansat grupul de sprijin pentru IMM-uri din Parlamentul României, o platformă informală, voluntară și transpartinică având ca scop realizarea unui dialog constant pentru politici publice adaptate nevoilor reale ale antreprenorilor.

Grupul reunește membri ai Confederației Patronale IMM România și parlamentari din toate grupurile parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților. Planul inițial prevede întâlniri periodice, orientativ de cel puțin două ori în fiecare sesiune parlamentară, frecvența fiind flexibilă în funcție de dinamica activității legislative.

„Prin acoperirea națională și prezența în toate județele, IMM România este un partener direct al Parlamentului pentru o economie predictibilă. Activitatea în cadrul grupului de sprijin va fi axată pe rezolvarea urgențelor din mediul de afaceri, dezvoltarea de noi măsuri economice de sprijinire a antreprenoriatului autohton și filtrarea riguroasă a proiectelor de lege prin Testul IMM”, a declarat Florin Jianu, Președintele IMM România.

În cadrul primei reuniuni de lucru, discuțiile s-au concentrat pe identificarea de soluții concrete pentru probleme de actualitate ale antreprenorilor români precum limitarea adaosului comercial la carburanți pe întregul lanț de preț, legiferarea mecanismului permanent de „motorină profesională” și pentru agricultură, prelungirea termenului de actualizare a codurilor CAEN Rev. 3, eficientizarea legislației privind transportul naval și administrarea porturilor, cadrul legal pentru firmele de exercițiu, optimizarea programului Rabla, decontarea restanțelor la concediile medicale și eficientizarea colectării drepturilor de autor.

Confederația Patronală IMM România reprezintă peste 12% din numărul total al firmelor din România, cu peste 500.000 de angajați la nivel național. Confederația beneficiază de o dublă organizare, teritorială și sectorială, fiind singura organizație patronală reprezentativă prezentă în fiecare județ al țării și reunind, totodată, peste 20 de sectoare de activitate, de la agricultură, HoReCa și transporturi până la sănătate.