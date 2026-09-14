S-a terminat Fondul de Garantare pentru plata salariaților de la Liberty Galați

179386 – 14092026 –CNS Cartel ALFA solicită Guvernului României să intervină de urgență pentru rezolvarea situației de la Combinatul Siderurgic Galați.

Salariații continuă să vină la muncă și să asigure paza, întreținerea și securitatea activelor Combinatului, deși nu sunt plătiți pentru munca prestată. Ultima plată integrală a salariilor a fost făcută pentru luna aprilie, iar în luna mai angajații au primit doar câte 1.500 de lei. De atunci, nu au mai primit salariile cuvenite. În timp ce oamenii își îndeplinesc în continuare obligațiile de serviciu, activitatea Combinatului este blocată, iar restanțele salariale se acumulează de la o lună la alta.

CNS Cartel ALFA cere Guvernului să intervină imediat pentru rezolvarea situației de la Galați, având în vedere că salariații au fost plătiți până acum prin Fondul de Garantare, iar sumele alocate s-au terminat. Sindicaliștii mai cer soluții pentru continuarea activității Combinatului și transparență totală privind vânzarea acestuia.