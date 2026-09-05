SCI2000 a fost ales model de inovare socială europeană

179323 – 05092026 – Proiectul „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale” – SCI2000, coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a fost selectat „outstanding project” și va fi prezentat ca model european la Social Innovation Forum 2026.

Modelul inovativ al SCI2000 nu a fost înființarea unor servicii publice noi, ci organizarea serviciilor publice astfel încât să lucreze împreună în echipă. SCI2000 înseamnă că serviciile ajung la oamenii din mediul rural aflați în nevoie, iar oamenii nu sunt puși să meargă de la o instituție la alta. Prin SCI2000, specialiști din asistență socială, sănătate și educație lucrează împreună, direct în comunități, pentru ca sprijinul să ajungă mai repede și mai eficient la cei care au nevoie de el. Pentru că vulnerabilitatea nu poate fi rezolvată de un singur serviciu. Iar pentru oameni, instituțiile trebuie să lucreze împreună.

Proiectul vizează dezvoltarea serviciilor integrate în 2.000 de comunități rurale și sprijinirea a aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile. În funcție de nevoile identificate în fiecare comunitate, sprijinul poate însemna de la masă sănătoasă și rechizite pentru copii, până la îmbunătățirea condițiilor de locuit, accesibilizarea locuințelor pentru persoanele cu mobilitate redusă, facilitarea accesului la servicii medicale și educaționale, obținerea actelor de identitate sau alte intervenții concrete care îi ajută pe oameni să depășească situațiile de vulnerabilitate și să poată fi integrați social.