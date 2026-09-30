Se cere amânarea amenzilor pentru TollRo

179516 – 30092026 – Patronatul ACDBR solicită Parlamentului amânarea până la 31 martie 2027 a aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind noul sistem de tarifare rutieră TollRo, în condițiile în care platforma informatică nu este încă funcțională.

ACDBR susține că, de la 1 octombrie 2026, transportatorii și distribuitorii de mărfuri riscă sancțiuni pentru nerespectarea unor obligații pe care, în actuala configurație tehnică, nu le pot îndeplini.

Patronatul cere ca sancțiunile să fie aplicate numai după recepția finală a sistemului și după o perioadă de funcționare stabilă și verificabilă public. Potrivit ACDBR, perioada de testare publică a TollRo a început la 16 septembrie și durează minimum patru săptămâni, dacă nu sunt identificate deficiențe.

Membrii organizației afirmă că au identificat mai multe probleme tehnice. Printre acestea se află înregistrarea diferită a aceleiași rute de pe două terminale mobile aflate simultan în același vehicul, necesitatea pornirii și opririi manuale a aplicației de către șofer, timpul ridicat necesar introducerii datelor despre cursă și imposibilitatea testării aplicației în condițiile în care aceasta nu este funcțională.

Se propune ca TollRo să dispună de o interfață API publică și documentată, care să permită declararea automată a curselor și plata tarifelor din sistemele de gestiune a flotelor și din aplicațiile ERP ale companiilor. Patronatul solicită și recunoașterea furnizorilor de servicii GPS utilizați deja de transportatori, inclusiv a celor care transmit date în sistemul RO e-Transport, precum și preluarea automată a informațiilor deținute deja de autorități.

O altă propunere vizează introducerea unei proceduri pentru perioadele în care platforma este indisponibilă. ACDBR cere publicarea stării sistemului și posibilitatea declarării ulterioare a curselor, fără aplicarea de sancțiuni.

Patronatul critică și calendarul consultării publice pentru normele de aplicare a Legii nr. 226/2023. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat la 23 septembrie deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de act normativ, iar ACDBR susține că perioada de consultare a fost limitată la două zile.

„Membrii ACDBR susțin digitalizarea și plata corectă a utilizării drumurilor naționale. Cerem doar ca sistemul să fie funcțional, automatizat și integrat cu instrumentele pe care firmele le folosesc deja, înainte ca amenzile să fie aplicate”, afirmă președintele Patronatului ACDBR, Ovidiu Nicolae Gheorghe.

Organizația avertizează că, în lipsa unei prorogări, mii de vehicule de peste 3,5 tone utilizate în industria alimentară și în lanțul de aprovizionare ar putea fi afectate, dacă operatorii nu vor putea înregistra în TollRo datele tehnice ale curselor.