Ședințele de judecată pot fi transcrise automat cu ajutorul AI

179406 – 16092026 – Ministerul Justiției anunță finalizarea proiectului prin care ședințele de judecată pot fi înregistrate și transformate automat în text, cu ajutorul AI. Sistemul este deja instalat în 1.023 de săli de judecată și de consiliu din 245 de instituții judiciare.

Noua soluție, denumită OPTIMUS, permite ca înregistrarea audio a unei ședințe să fie transformată automat într-o transcriere scrisă. Sistemul poate identifica și diferiții vorbitori, ceea ce reduce timpul necesar pentru redactarea transcrierilor realizate până acum manual.

Platforma a fost dezvoltată în cadrul Ministerului Justiției și este administrată în infrastructura proprie, astfel încât datele rezultate din înregistrările ședințelor să rămână în sistemul judiciar.

Un alt element de noutate este capacitatea sistemului de a procesa înregistrările cu o viteză de până la 100 de ori mai mare decât timpul real, în condiții de procesare optimizate. Astfel, o înregistrare poate fi transformată în text într-un interval mult mai scurt decât durata efectivă a ședinței.

Proiectul a început cu testarea soluției în șase săli de judecată, după care a fost extinsă la nivel național. Pe lângă înregistrarea și transcrierea audio, sistemul permite gestionarea informațiilor despre ședințe și accesul la acestea printr-o interfață comună.

Proiectul s-a derulat timp de 32 de luni și a fost finanțat prin PNRR.