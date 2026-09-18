Șeful Statului Major al Apărării, la Conferința Comitetului Militar NATO de la Copenhaga

Șeful Statului Major al Apărării, la Conferința Comitetului Militar NATO de la...

179430 – 18092026 – Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, participă, în zilele de 18 și 19 septembrie, la Conferința Comitetului Militar NATO în formatul șefilor apărării din statele aliate, care are loc la Copenhaga, în Regatul Danemarcei.

Reuniunea, prezidată de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar NATO, îi reunește pe șefii apărării din cele 32 de state membre ale Alianței. La lucrări participă, de asemenea, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, și comandantul suprem aliat pentru transformare, amiralul Pierre Vandier.

Agenda discuțiilor vizează implementarea deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Ankara, cu accent pe consolidarea posturii de descurajare și apărare colectivă a Alianței, dezvoltarea și integrarea noilor tehnologii și pe continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

În cadrul reuniunii, șefii apărării vor analiza, din perspectivă militară, evoluțiile mediului de securitate și prioritățile Alianței pentru adaptarea posturii de apărare la amenințările actuale și viitoare. Discuțiile vor aborda, totodată, operațiile, misiunile, exercițiile și dezvoltarea capabilităților NATO.

Participarea șefului Statului Major al Apărării la conferința de la Copenhaga se înscrie în contribuția României la procesul aliat de consultare și decizie militară și la eforturile NATO pentru consolidarea descurajării și apărării pe întregul Flanc Estic.