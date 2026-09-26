Siegfried Mureșan a prezentat lista Cabinetului de miniștri propuși

179491 – 26092026 – Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat vineri seară într-o postare pe Facebook Cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament.
- Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
- Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
- Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)
- Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
- Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
- Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
- Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
- Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
- Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
- Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
- Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
- Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
- Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)
- Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
- Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)