Siegfried Mureșan a prezentat lista Cabinetului de miniștri propuși

179491 – 26092026 – Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat vineri seară într-o postare pe Facebook Cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament.

Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL) Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR) Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR) Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă) Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL) Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR) Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL) Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR) Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR) Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL) Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL) Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR) Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR) Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL) Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL) Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)