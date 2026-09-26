Acasă Politic Siegfried Mureșan a prezentat lista Cabinetului de miniștri propuși

Siegfried Mureșan a prezentat lista Cabinetului de miniștri propuși

De
A.R.
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 179491 – 26092026 – Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat vineri seară într-o postare pe Facebook Cabinetul de miniștri care va fi propus spre validare în Parlament.

  1. Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
  2. Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
  3. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)
  4. Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
  5. Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
  6. Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
  7. Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
  8. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
  9. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
  10. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
  11. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
  12. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
  13. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
  14. Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
  15. Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)
  16. Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
  17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)

 

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