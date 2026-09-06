Structura noului an școlar 2026 – 2027

179327 – 06092026 – Cursurile anului școlar 2026-2027 încep pe 7 septembrie și se încheie, pentru majoritatea elevilor, în 18 iunie 2027. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri, potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației.

7 septembrie – 23 octombrie 2026: cursuri;

24 octombrie – 1 noiembrie 2026: vacanță;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026: cursuri;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027: vacanța de iarnă;

11 ianuarie – 12/19/26 februarie 2027: cursuri, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită în fiecare județ și în București;

o săptămână în perioada 15 februarie – 7 martie 2027: vacanța mobilă, stabilită la nivelul fiecărui județ și în București;

22 februarie/1 martie/8 martie – 23 aprilie 2027: cursuri, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța mobilă;

24 aprilie – 4 mai 2027: vacanța de primăvară;

5 mai – 18 iunie 2027: cursuri;

19 iunie – 5 septembrie 2027: vacanța de vară.

În 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a Educației, nu se organizează cursuri.

Elevii din ultimul an de gimnaziu, respectiv de liceu vor încheia cursurile mai devreme, pentru că au Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat.

Elevii de clasa a XII-a de la cursurile de zi și cei de clasa a XIII-a de la seral și frecvență redusă vor termina cursurile pe 4 iunie 2027, iar elevii de clasa a VIII-a, pe 11 iunie 2027.

Pentru clasele de liceu din filiera tehnologică, cu excepția clasei a IX-a și a claselor terminale, precum și pentru învățământul profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie 2027.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în câte cinci zile consecutive lucrătoare, în perioade stabilite de fiecare școală.