SUA obțin control permanent asupra securității Groenlandei printr-un acord semnat de Donald Trump, Danemarca și Groenlanda

SUA obțin control permanent asupra securității Groenlandei printr-un acord semnat de Donald...

179462 – 23092026 – Președintele Statelor Unite, Donald Trump, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, au semnat marți, 22 septembrie 2026, la New York, un acord trilateral privind securitatea Groenlandei și a regiunii arctice. Documentul extinde substanțial prezența militară americană pe insulă și stabilește garanții pe termen nelimitat pentru rolul SUA în apărarea teritoriului.

Acordul a fost semnat în marja Adunării Generale a ONU, după mai multe luni de tensiuni între Washington, Copenhaga și Nuuk, generate de declarațiile repetate ale lui Trump privind intenția SUA de a prelua Groenlanda.

În discursul susținut la ONU înaintea semnării, Trump a declarat că înțelegerea oferă Statelor Unite „control permanent asupra securității și tuturor celorlalte necesități” ale Groenlandei. Președintele american a susținut că SUA vor avea capacitatea deplină de a lua măsurile necesare pentru apărarea continentului american și a Europei.

Prezență militară americană extinsă

Acordul permite extinderea bazei americane Pituffik Space Base și prevede crearea unor noi zone de apărare la Narsarsuaq și Mestersvig. Cu aprobarea celorlalte părți, SUA pot propune și alte zone de apărare.

Documentul interzice statelor din afara NATO să stabilească baze militare în Groenlanda și introduce restricții privind investițiile considerate sensibile. Potrivit administrației americane, măsurile vizează în special prevenirea unei prezențe militare sau economice a unor adversari ai SUA în sectoare strategice ale insulei.

Acordul are o durată nelimitată și, potrivit informațiilor publicate despre document, rămâne aplicabil și în cazul în care Groenlanda ar deveni independentă, cu condiția menținerii sale în NATO.

Groenlanda rămâne sub suveranitate daneză

Înțelegerea nu transferă Groenlanda Statelor Unite și nu modifică statutul său constituțional. Groenlanda rămâne teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Premierul Jens-Frederik Nielsen și autoritățile daneze au insistat înaintea semnării că acordul nu afectează suveranitatea Groenlandei și dreptul populației groenlandeze la autodeterminare.

Acordul modifică cadrul de cooperare militară existent între SUA și Danemarca. Statele Unite dețin deja drepturi extinse de survol și utilizare a instalațiilor militare în Groenlanda în baza acordului de apărare din 1951.

Un acord rezultat după luni de negocieri

Pentru a ajunge la o formulă care să răspundă obiectivelor de securitate ale administrației Trump fără transferarea teritoriului către SUA, Washingtonul, Copenhaga și Nuuk au negociat luni de zile.

Acordul marchează astfel o schimbare față de obiectivul exprimat anterior de Trump privind preluarea Groenlandei. În același timp, el consolidează poziția militară a SUA în Arctica, într-o regiune în care Washingtonul urmărește limitarea influenței Rusiei și Chinei. Groenlanda are o poziție strategică între America de Nord și Europa și dispune de resurse minerale importante.

NATO a salutat acordul, considerând că acesta contribuie la securitatea și stabilitatea în regiunea arctică și în Atlanticul de Nord.