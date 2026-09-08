Țările de Jos: Greva generală a lucrătorilor din sistemul feroviar și de transport public local

179336 – 08092026 – Traficul feroviar și transportul public local din Țările de Jos vor fi afectate de perturbări majore în data de 9 septembrie 2026, ca urmare a unei greve generale a lucrătorilor din aceste două domenii.

Astfel, traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet, cu excepția trenului de tip ”sprinter” către Aeroportul Schiphol din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe.

MAE sfătuiește cetățenii români să verifice din timp atât disponibilitatea curselor feroviare pe pagina de Internet a operatorului național: www.ns.nl, cât și a transportului public pe paginile oficiale ale operatorilor locali.

Cetățenii români aflați pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Secției Consulare a Ambasadei României la Haga: + 31 70 354 15 80; + 31 70 322 86 12; + 31 70 331 99 80, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Haga: + 31 651 596 107.