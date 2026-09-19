„The Color Run Night București 2026″ modifică sâmbătă opt linii de transport public

179436 – 19092026 – Liniile 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor funcționa pe trasee modificate pe parcursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv „The Color Run Night București 2026″. Traficul rutier va fi restricționat, între orele 08:00-24:00, pe Bd. Mircea Vodă (segmentul cuprins între Pasajul Mărășești și Bd. Unirii), iar între orele 17:00-23:00, restricțiile vor fi aplicate și pe tronsonul: Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal.

Din acest motiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică liniile de transport public menționate astfel:

Linia 73:

– va funcționa, în intervalul orar 17:00-23:00, pe traseul de bază între terminalul „Piața de Gros” și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii (Piața Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sf. Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 97:

– va funcționa, în intervalul orar 17:00-23:00, pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Popa Nan/Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Calea Călărași, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 104:

– va funcționa, în intervalul orar 17:00-23:00, pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Bd. Decebal/Str. Dristorului, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Str. Dristorului, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 116:

– va funcționa, în intervalul orar 17:00-23:00, pe traseul de bază între terminalul „CFR Progresul” și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I. C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sfânta Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 117:

-va funcționa, în intervalul orar 17:00-23:00, între terminalul „Cartier Confort Urban” și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I. C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, până la stația „Piața Sfânta Vineri”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 123:

– va funcționa, în intervalul orar 17:00-23:00, pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/Calea Dudești, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Splaiul Independenței, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 312:

– va funcționa, începând cu ora 08:00 și până la sfârșitul programului, pe traseul de bază între terminalul „Bd. Alexandru Obregia” și intersecția Splaiul Unirii/Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, până la staţia „Piaţa Unirii 1″ cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 323:

– va funcţiona, ȋncepând cu ora 08:00 și până la sfârșitul programului, pe traseul de bază între terminalul „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, până la staţia „Piaţa Unirii 1″, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

TPBI menționează că în cazul în care condițiile meteorologice nu vor permite desfășurarea evenimentului sportiv „The Color Run Night București 2026″ în ziua de sâmbătă, acesta va fi reprogramat duminică, 20 septembrie 2026, în același interval orar, iar restricțiile de circulație și modificările traseelor vor fi aplicate la această dată.