Toți sunt de neînlocuit

179292 – 01092026 – După ce PSD a anunțat luni, 31 august 2026, că va merge la discuțiile de la Cotroceni cu varianta Sorin Grindeanu premier, chiar dacă în acest moment social-democrații nu au construită o majoritate parlamentară, Ilie Bolojan a ieșit public și a spus că există și varianta alegerilor anticipate, chiar dacă nu este de dorit acum. Semnalul dat de Bolojan este că PNL și USR sunt, în continuare, de neclintit de la guvernare, chiar dacă Guvernul este interimar iar în sesiunea parlamentară care a început astăzi nu pot face nimic cu cele 25 de procente pe care le au împreună. Bolojan ia în calcul că PNL are acum în sondaje în jur de 20%, iar USR la jumătate și că în eventualitatea unor alegeri anticipate noul Guvern nu va putea fi învestit fără susținerea lor.

Ce nu ia în calcul Ilie Bolojan este că dacă președintele Nicușor dan ar dizolva parlamentul și ar declanșa alegeri anticipate, acestea ar putea avea loc undeva la începutul anului viitor. 2027 va însemna facturi mai mari la energie electrică, la energie ter,ică 9mai ales în București, după cum a anunțat primarul general Ciprian Ciucu), taxe locale mai mari (anunțate la începutul acestui an), într-un cuvânt, austeritate mai pronunțată comparativ cu anul în care ne aflăm.

Dacă aceste condiții economice se vor suprapune peste o perioadă electorală, singurul câștigător cert este AUR, care nu va face altceva decât să sublinieze efectele politicilor economice luate de guvernanți și să accentueze că sunt susținute de Bruxelles. Asta nu va face altceva decât să îndepărteze cetățenii de partidele politice aflate acum la guvernare și să crească euro-scepticismul.

De asemenea, Bolojan nu ia în calcul și ostilitatea din prproiul partid, unde mulți primari și președinți de consilii județene nu vor dori să mai ”tragă” pentru partid și pentru candidații impuși de la centru. Majorarea substanțială a taxelor locale le-a creat primarilor mari probleme, electoratul dând vina pe administrația locală pentru deciziile impuse de Guvern.

Dacă alegerile anticipate ar fi organizate configurația viitorului Parlament va fi dominată de AUR, chiar dacă această formațiune nu ar obține majoritatea.

Media ponderată a sondajelor din ultimele luni indică 35,7% – AUR, 21,3% – PSD, 20,6% – PNL, 9,6% – USR, 4% – USR. SOS România, SENS și POT nu trec paragul electoral.

Așadar, toate sondajele recente plasează pe AUR pe primul loc, chiar dacă ordinea PSD-PNL diferă. De exemplu, CURS din 24 iulie indica AUR 34%, PSD 23%, PNL 21%, USR 9%, iar un sondaj ARP din iulie indica AUR 36,4%, PNL 22,4%, PSD 17,9%, USR 10,5%.

Potrivit unei proiecții realizată de PolitPro, la următoarele alegeri AUR ar putea obține 34-39%, PSD 19-23%, PNL – 18-22%, USR – 8-11%, iar UDMR – 4-6%.

Concuzia este că în urma eventualelor alegeri anticipate, AUR ar putea obține cel puțin 175 de mandate de senatori și deputați, insuficiente însă pentru a guverna singură.

Este exact scenariul pe care președintele DAN vrea să îl evite.