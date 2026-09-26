TPBI modifică temporar, duminică, 25 de linii de transport public, pentru desfășurarea evenimentului „Crosul Arenelor”

TPBI modifică temporar, duminică, 25 de linii de transport public, pentru desfășurarea...

179494 – 26092026 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) va modifica operativ 25 de linii de transport public de călători în ziua de duminică, 27.09.2026, pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul Arenelor”, programată între orele 09:00-11:00.

În acest interval de timp, traficul rutier va fi restricționat pe Str. Alexandru Constantinescu (tronsonul cuprins între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf), Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenței (malul stâng), Str. Halelor, Piața Unirii, Bd. Unirii, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Bd. Basarabia, până la Arena Națională.

De asemenea, pentru amenajarea zonei de start, începând încă de sâmbătă, 26.09.2026, ora 15:00, până duminică, 27.09.2026, ora 12:00, traficul rutier va fi restricționat total pe Str. Alexandru Constantinescu, tronsonul cuprins între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf.

Din acest motiv, operativ, la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile de transport public din zonele afectate de restricții vor funcționa astfel:

În ziua de sâmbătă, 26.09.2026, de la ora 15:00 și până la sfârșitul programului:

– Linia 282 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Șoseaua Fundeni” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Mareșal Averescu, Bd. Mărăști, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual până la capătul de linie „Gara Basarab”.

În ziua de duminică, 27.09.2026, între orele 09:00-11:00:

– Linia 1 va funcționa pe traseul de bază între „Romprim” și intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Dudești, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești. Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piața Unirii.

– Linia 10 va funcționa între „Romprim” și „Bd. Banu Manta” pe traseul: Șos. Olteniței, Șos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Șos. Orhideelor, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, cu întoarcere pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Șos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței.

– Linia 61 va funcționa pe un traseu scurtat între „Complex Apusului” și Podul Operei.

– Troleibuzele liniilor 66, 69, 85 și 90 care se deplasează pe sensul Piața Kogălniceanu – Piața Universității vor staționa pe Bd. Regina Elisabeta înainte de Calea Victoriei, iar cele de pe sensul opus vor staționa pe Bd. Carol, I până în stația „Teatrul Național”, până la trecerea coloanei de participanți (circa 20 min). Totodată, troleibuzele liniei 69 vor staționa suplimentar până la trecerea coloanei de participanți pe Str. Dristorului, respectiv Str. Delea Nouă, înainte de intersecția cu Bd. Unirii.

– Troleibuzele liniei 86 vor staționa până la trecerea coloanei de participanți pe Str. General Gheorghe Manu, înainte de intersecția cu Calea Victoriei, în ambele sensuri.

– Linia 73 va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului.

– Linia 97 va funcționa între „Pasaj Mihai Bravu” și intersecția Str. Nerva Traian/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, apoi traseul de bază. Totodată, troleibuzele liniei 97 surprinse în jurul orei 09:45 pe Bd. Dacia, vor staționa înainte de intersecția cu Calea Victoriei până la trecerea coloanei de participanți.

– Linia 100 va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, terminal „Piața Unirii 2″, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual.

– Linia 104 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasa/Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței, Bd. Eroii Sanitari, până la stația „Piața Operei”, cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, apoi traseul actual.

– Linia 116 va funcționa pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, pe sensul spre Bd. Tineretului.

– Linia 117 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce, din Bd. Regina Maria, pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

– Linia 122 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 123 va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/Calea Dudești/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței, apoi traseul actual până la „Gara Basarab”, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Str. Witting, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

– Linia 137 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

– Linia 168 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Ialomiței” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Ion Câmpineanu/Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană, Str. General H.M. Berthelot, Str. Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual până la „Valea Ialomiței”.

– Linia 203 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia 205 va funcționa pe traseul actual între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, până la Piața Universității, cu întoarcere în rond.

– Linia 226 va funcționa pe traseul de bază, între „Depoul Alexandria” și intersecția Str. Știrbei Vodă/Str. Ion Câmpineanu/ Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană, Str. General H.M. Berthelot, Str. Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual până la „Depoul Alexandria”.

– Linia 282 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Șoseaua Fundeni” și intersecția Str. Locotenent Radu Beller/Calea Dorobanți (Piața Dorobanți), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Dorobanți, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, apoi traseul actual până la capătul de linie „Gara Basarab”.

– Linia 311 va funcționa între „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/Str. Dem I Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

– Linia 312 va funcționa între „Bd. Alexandru Obregia” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual până la terminalul „Bd. Alexandru Obregia”.

– Linia 323 va funcționa între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/breteaua Pasajului Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe breteaua Pasajului Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, breteaua Pasajului Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual până la terminalul „Zețarilor”.

– Linia 331 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Dămăroaia” și Piața Presei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Romană, pe Șos. București-Ploiești, Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanți, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia 335 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Băneasa” și intersecția Șos. București-Ploiești/Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Faur”, pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Calea Dorobanți, apoi traseul actual până la capătul de linie „Faur”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– Linia 368 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Ion Câmpineanu/Str. Luterană, apoi pe Str. Luterană, Str. General H.M. Berthelot, Str. Budișteanu, Calea Griviței, Str. Mircea Vulcănescu, apoi traseul actual până la „Valea Oltului”.

– Linia 381 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Piața Reșița” și Piața Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, Calea Griviței până la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Calea Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Piața Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

– Linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și Piața Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. Izvor, apoi traseul actual.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.