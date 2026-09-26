Trei persoane reținute pentru trafic de droguri de mare risc

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în colaborare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, au desfășurat activități într-un dosar penal privind traficul de droguri de mare risc.

La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus, în trei cauze penale, reținerea a 3 inculpați, cu vârstele de 17, 19 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din probatoriile administrate a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între 2024 și 2026, inculpații au procurat, deținut, pus la dispoziție și comercializat diferite droguri de mare risc, atât sub formă de substanță cristalină (2CMC și 3 CMC), cât și vegetală, impregnată cu MDMB-4en-PINACA.

Totodată, inculpatul în vârstă de 47 de ani, recidivist, a vândut și produse psihoactive (4BMC).

Pe parcursul cercetărilor au fost indisponibilizate diferite cantități de substanțe stupefiante deținute și tranzacționate de către inculpați, iar în contextul celor 6 percheziții domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, au fost ridicate mai multe plicuri și recipiente conținând substanțe cristalizate, vegetale și lichide, aflate în curs de expertizare, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, cu această ocazie, în locuința inculpatului în vârstă de 47 de ani au fost găsite și două pistoale letale, două încărcătoare, fiecare încărcat cu câte 15 cartușe de calibru 9mm, un încărcător cu 13 cartușe calibru 9 mm și 175 cartușe de calibru 9mm, toate deținute ilegal.

Au fost sesizați judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș și jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș .