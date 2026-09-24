Trump–Xi Jinping, summit la Washington: comerțul, tehnologia și Taiwanul, pe agenda discuțiilor

179475 – 24092026 – Președintele american Donald Trump l-a primit miercuri, 23 septembrie, la Washington, pe președintele Chinei, Xi Jinping, pentru o vizită de stat de trei zile, prima deplasare a liderului chinez în capitala SUA după 2015. Cei doi urmează să se întâlnească joi, 24 septembrie, la Casa Albă, într-un summit dominat de comerț, tehnologii avansate, pământuri rare, Taiwan și relațiile Chinei cu Iranul.

Summitul are loc într-o perioadă de relativă stabilitate în relația economică dintre cele două țări, după acordurile comerciale negociate anul trecut. Armistițiul tarifar convenit la Busan urmează să expire la 10 noiembrie, iar Washingtonul și Beijingul discută posibilitatea prelungirii acestuia. China urmărește o extindere mai îndelungată, în timp ce administrația Trump păstrează posibilitatea unor noi măsuri comerciale.

Pământurile rare și lanțurile de aprovizionare reprezintă un alt punct de negociere. China deține o poziție dominantă în procesarea mai multor minerale critice utilizate în industria electronică, apărare și producția de tehnologii avansate. Washingtonul urmărește livrări mai previzibile și acces la aceste materiale, în timp ce Beijingul cere garanții privind utilizarea restricțiilor americane la exportul de tehnologii.

Inteligența artificială și semiconductorii se află, de asemenea, pe agenda discuțiilor. Cele două administrații analizează posibilitatea unui mecanism de dialog privind siguranța AI, în paralel cu disputa privind accesul Chinei la cipuri și alte tehnologii avansate. Washingtonul încearcă să își mențină avantajul tehnologic, iar Beijingul solicită reducerea restricțiilor americane.

Taiwanul rămâne una dintre cele mai sensibile teme de securitate. China solicită reducerea sprijinului militar american pentru Taipei. Administrația Trump a amânat un pachet de armament destinat Taiwanului, estimat la aproximativ 14 miliarde de dolari, iar problema unor noi vânzări de arme poate fi discutată în cadrul relației bilaterale.

Pe agenda summitului se află și Iranul. Washingtonul încearcă să obțină o reducere a relațiilor economice ale Chinei cu Teheranul, în special în domeniul petrolului, în timp ce Beijingul urmărește protejarea aprovizionării sale energetice și limitarea efectelor conflictului din Orientul Mijlociu.

Discuțiile vor aborda și achizițiile chineze de produse americane, inclusiv produse agricole, precum și accesul companiilor chineze pe piața auto din SUA. În paralel, administrația americană urmărește obținerea unor angajamente privind combaterea traficului de precursori pentru fentanil.

Sursele americane și analizele publicate înaintea summitului indică așteptări moderate privind obținerea unui acord amplu. Principalul obiectiv al întâlnirii este menținerea dialogului și gestionarea disputelor comerciale, tehnologice și geopolitice dintre cele două puteri.