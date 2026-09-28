UE discută luni sprijinul militar pentru Ucraina. Apărarea antiaeriană și EUMAM, pe agenda miniștrilor apărării

179499 – 28092026 – Miniștrii apărării din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi, la Bruxelles, pentru a discuta sprijinul militar acordat Ucrainei, cu accent pe apărarea antiaeriană, misiunea EUMAM Ucraina și cooperarea industriei europene de apărare.

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe, în formatul miniștrilor apărării, este prezidată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Înaintea reuniunii, a avut loc reuniunea Consiliului director al Agenției Europene de Apărare (EDA), prezidată de Kallas în calitate de șef a agenției.

Prima dezbatere a reuniunii este dedicată sprijinului militar al UE pentru Ucraina. Potrivit agendei Consiliului, miniștrii vor primi, prin videoconferință informală, o intervenție a ministrului ucrainean al apărării, Evgheni Hmara, după care vor analiza mai multe componente ale sprijinului european.

Apărarea antiaeriană, printre prioritățile discuțiilor

Unul dintre subiectele anunțate este apărarea antiaeriană a Ucrainei. Discuțiile au loc în cadrul evaluării sprijinului militar pe care statele membre îl pot furniza Kievului și a necesităților de apărare ale Ucrainei.

Pe agendă se află și EUMAM Ucraina, misiunea UE de asistență militară pentru instruirea forțelor armate ucrainene. Miniștrii vor aborda, de asemenea, cooperarea industrială în domeniul apărării și măsurile privind „flota fantomă” rusă.

Cooperarea industrială europeană în domeniul apărării

Cooperarea dintre industria europeană de apărare și Ucraina este inclusă în discuțiile privind sprijinul militar. Tema se înscrie în eforturile UE de consolidare a capacităților de producție și de coordonare a investițiilor în domeniul apărării.

Reuniunea va permite miniștrilor să analizeze și măsurile de contracarare a activităților asociate „flotei fantomă” ruse, subiect legat de aplicarea sancțiunilor și de securitatea maritimă.

Amenințări hibride și situația din Orientul Mijlociu

După sesiunea dedicată Ucrainei, miniștrii vor aborda, în cadrul rubricii „Afaceri curente”, amenințările hibride, situația din Orientul Mijlociu și achizițiile publice în domeniul apărării.

Consiliul nu a anunțat decizii concrete privind un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Reuniunea este prevăzută, în principal, ca un schimb de opinii între miniștrii apărării privind sprijinul militar european și prioritățile de securitate.