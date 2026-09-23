UE prelungește cu trei ani sancțiunile împotriva Rusiei, dar elimină doi oameni de afaceri de pe listă

UE prelungește cu trei ani sancțiunile împotriva Rusiei, dar elimină doi oameni...

179461 – 23092026 – Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns marți, 22 septembrie, la un acord pentru prelungirea cu 36 de luni a sancțiunilor individuale împotriva Rusiei, după un compromis care prevede eliminarea de pe lista europeană a oamenilor de afaceri Alisher Usmanov și Mikhail Fridman. Acordul a devenit posibil după ce Letonia, care s-a opus inițial compromisului, s-a abținut.

Regimul de sancțiuni vizează aproximativ 3.000 de persoane și entități din Federația Rusă și include înghețarea activelor și interdicții de călătorie. Până acum, lista era reînnoită, în principal, la fiecare șase luni, prin decizii care necesitau acordul unanim al celor 27 de state membre. Compromisul convenit la Bruxelles prelungește pentru prima dată acest regim pentru o perioadă de trei ani.

Franța și Luxemburg au susținut eliminarea celor doi oameni de afaceri

Negocierile au fost blocate în ultimele zile după ce Franța a cerut eliminarea lui Alisher Usmanov de pe lista europeană. Reuters relatează că demersul francez a fost legat de probleme de securitate națională și de situația unor cetățeni francezi aflați în detenție în Azerbaidjan. Diplomați europeni citați de Reuters au susținut că Parisul s-a confruntat cu presiuni din partea Azerbaidjanului, acuzație respinsă de un diplomat azer.

De asemenea, Euronews a relatat că eliminarea lui Usmanov ar fi fost legată de eliberarea a doi cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan. Franța nu a confirmat public existența unui asemenea schimb și a invocat probleme de securitate națională.

Usmanov, om de afaceri ruso-uzbec, a fost inclus pe lista UE în 2022 și a contestat în instanță sancțiunile și motivele care au stat la baza includerii sale.

Potrivit Reuters, Slovacia a susținut, la rândul său, eliminarea lui Usmanov de pe lista de sancțiuni. În cazul lui Mikhail Fridman, demersul pentru eliminarea sancțiunilor a fost atribuit de Reuters Luxemburgului. Reuters relatează că Fridman a contestat sancțiunile și a cerut despăgubiri de aproximativ 16 miliarde de dolari în cadrul unei proceduri de arbitraj împotriva Luxemburgului.

Inițial, Letonia a blocat compromisul

Letonia s-a opus inițial propunerii de compromis. Premierul leton Andris Kulbergs a declarat că o prelungire cu 36 de luni ar fi o soluție adecvată, dar că țara sa nu poate accepta ca „prețul” acesteia să fie eliminarea celor doi oameni de afaceri de pe lista europeană.

Riga susține, împreună cu Estonia și Lituania, menținerea unei presiuni ridicate asupra Rusiei. În negocierile de la Bruxelles, Letonia a fost singurul stat membru care nu a susținut inițial compromisul.

În cele din urmă, Letonia s-a abținut, permițând celorlalte state membre să ajungă la acord. Potrivit Reuters, premierul Kulbergs a anunțat ulterior că Franța a acceptat să înceapă discuții cu Letonia privind participarea acesteia la inițiativa franceză de descurajare nucleară și cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

Compromisul prelungește sancțiunile pentru trei ani

Soluția negociată sub președinția irlandeză a Consiliului UE prevede eliminarea lui Usmanov și Fridman de pe lista sancțiunilor și menținerea celorlalte aproximativ 3.000 de persoane și entități sub incidența regimului european pentru 36 de luni, ceea ce înseamnă că statele UE nu vor mai trebui să reia la fiecare șase luni negocierile privind întreaga listă. În același timp, compromisul arată că menținerea regimului comun de sancțiuni poate genera negocieri între interesele naționale ale statelor membre și politica comună a UE față de Rusia.

Acordul politic nu reprezintă încă forma juridică definitivă a deciziei, aceasta urmând să fie adoptată prin procedura scrisă.