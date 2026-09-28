Ultima zi a lucrărilor celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU

179497 – 28092026 – Astăzi, 28 septembrie 2026, la sediul ONU din New York are loc închidera dezbaterii generale a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale.

Dezbaterea generală a început la 22 septembrie și s-a desfășurat în perioada 22-26 septembrie și în 28 septembrie. La reuniune au participat șefi de stat și de guvern, precum și alți reprezentanți de rang înalt ai celor 193 de state membre ale ONU, care și-au prezentat prioritățile și pozițiile asupra principalelor probleme internaționale.

Sesiunea din acest an s-a desfășurat sub tema „Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all”, iar programul săptămânii la nivel înalt a inclus, alături de dezbaterea generală, reuniuni consacrate dezvoltării, schimbărilor climatice, creșterii nivelului mării și prevenirii pandemiilor.

Reuniune la 25 de ani de la Declarația de la Durban

Tot astăzi, ONU organizează o reuniune la nivel înalt dedicată împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Declarației și Programului de Acțiune de la Durban privind combaterea rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și intoleranței asociate. Evenimentul are loc în Trusteeship Council Chamber și este prezidat de președintele celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale, Khalilur Rahman.

Tema reuniunii este „Mobilizing global public support for the full and effective implementation of the Durban Declaration and Programme of Action”. ONU prezintă Declarația și Programul de Acțiune de la Durban drept un cadru internațional pentru combaterea rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei și intoleranței asociate. Documentul a fost adoptat în 2001, la Conferința Mondială împotriva Rasismului desfășurată la Durban, în Africa de Sud.

Potrivit ONU, reuniunea aniversară urmărește reafirmarea angajamentului politic pentru aplicarea documentului și mobilizarea sprijinului public pentru măsuri împotriva rasismului și discriminării. Organizația subliniază că aceste probleme continuă să afecteze instituții și societăți și că noile tehnologii digitale și inteligența artificială pot amplifica unele dintre aceste fenomene.

Declarație politică

Pe agenda reuniunii se află și un proiect final de declarație politică transmis statelor membre în cadrul pregătirilor pentru eveniment. Reuniunea este organizată în baza rezoluțiilor Adunării Generale A/RES/80/193 și A/RES/80/299.

ONU precizează că Declarația de la Durban are o abordare centrată pe victime și se referă, între alte categorii, la persoanele de origine africană și asiatică, populațiile indigene, migranți, refugiați, persoane strămutate, victime ale traficului de persoane și persoane aparținând minorităților. Documentul reafirmă obligația statelor de a proteja și promova drepturile omului și solicită măsuri împotriva discriminării.