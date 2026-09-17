Ultimul schimb de pompieri români pre-poziționați în Grecia, din nou acasă

179418 – 17092026 – Astăzi, 17 septembrie, ultimul schimb de pompieri români pre-poziționați în Republica Elenă a revenit în România.

La Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani, colegii noștri au fost întâmpinați după o misiune în care au fost alături de pompierii greci și de echipele internaționale mobilizate pentru prevenirea, monitorizarea și gestionarea incendiilor de vegetație.

Prim-adjunct al inspectorului general al IGSU, general de brigadă dr. ing. Constantin Florea, le-a mulțumit pentru profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul demonstrate pe parcursul întregii misiuni. Totodată, a apreciat modul în care pompierii români au răspuns solicitărilor și au colaborat cu forțele de intervenție din Grecia și cu celelalte echipe internaționale, contribuind, prin experiența și pregătirea lor, la efortul comun de gestionare a situațiilor de urgență.