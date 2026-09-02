Un ceas produs în România intră în competiția pentru „Oscarurile orologiei”

179298 – 02092026 – Un ceas creat la Târgu Mureș duce în 2026 simbolurile Transilvaniei la Grand Prix d’Horlogerie de Genève, una dintre cele mai importante competiții de orologerie din lume. Genesis, realizat de ceasornicarul român Alin Constantin Mureșan, este inspirat de bolțile fortificațiilor transilvănene, de armele care au apărat aceste ținuturi și de meșteșugul local. Modelul este înscris în categoria Challenge și aduce în atenția internațională o zonă în care România a fost până acum foarte puțin prezentă: orologeria independentă.

Grand Prix d’Horlogerie de Genève este considerat unul dintre marile repere ale orologeriei contemporane și este supranumit frecvent „Oscarul orologeriei”. Competiția reunește în fiecare an creații ale unor manufacturi cunoscute și ale ceasornicarilor independenți din întreaga lume. Ediția din 2026 marchează primul an cu participare românească la această competiție, ceea ce deschide un capitol nou pentru prezența României în orologeria internațională. Genesis se numără printre creațiile românești înscrise în acest an la GPHG. În acest context, Genesis atrage atenția și prin felul în care își asumă originea. Ceasul creat la Târgu Mureș transformă Transilvania în tema centrală a designului său.

Transilvania, spusă prin detaliile unui ceas

Cadranul Genesis este inspirat de bolțile și arcadele fortificațiilor transilvănene. El pornește de la o bucată de alamă și este realizat în atelierul din Târgu Mureș, unde este prelucrat, gravat, finisat și colorat. Acele sunt realizate tot acolo. Forma lor trimite la armele care au apărat cetățile și fortificațiile Transilvaniei, iar finisajul a fost gândit pentru a reda strălucirea metalului. Cureaua este realizată de un artizan transilvănean. Ceasul folosește un mecanism elvețian, în jurul căruia Alin Constantin Mureșan a construit o identitate vizuală inspirată din Transilvania. Publicația internațională de specialitate MrWatchMaster a rezumat această idee prin formula: „A watch born beneath the vaults of Transylvania” – „Un ceas născut sub bolțile Transilvaniei”.

De ce contează pentru România

România nu este cunoscută ca o țară cu tradiție în producția de ceasuri de autor, iar proiectele independente de acest tip sunt rare. De aceea, participarea Genesis la GPHG depășește povestea unui singur produs. Ea arată că un ceas conceput și lucrat într-un atelier din România poate ajunge într-unul dintre cele mai importante spații internaționale ale domeniului. Genesis este realizat într-o serie de numai 25 de exemplare. Nu este o încercare de a concura cu dimensiunea sau tradiția marilor manufacturi elvețiene. Noutatea este alta: un creator român intră într-o lume în care România a avut până acum foarte puțină vizibilitate și o face cu un produs construit în jurul propriei identități. În acest sens, ceasul devine și o formă neobișnuită de promovare a României. Nu printr-un slogan, ci printr-un obiect care spune de unde vine.