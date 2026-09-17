Un cincinal de scăderi pentru firme

179412 – 17092026 – Rezerva mediană de numerar a companiilor din România a coborât de la 57,5 zile de activitate în 2021 la 36,3 zile în 2025. În același timp, termenul de încasare a crescut de la 36,2 la 48,5 zile, potrivit datelor din „Barometrul economiei mici 2026” realizat de platforma de facturare FGO în colaborare cu SMARTreports.

Deteriorarea apare într-o perioadă în care cifra de afaceri totală a firmelor active a crescut nominal cu 42,6%, de la 1.972,6 miliarde de lei în 2021 la 2.811,9 miliarde de lei în 2025.

Companiile raportează, așadar, venituri mai mari în lei, dar dispun de o rezervă financiară mai mică și își încasează mai greu facturile.

Rezerva de numerar a pierdut peste 21 de zile

Numărul zilelor de activitate care puteau fi acoperite din disponibilitățile bănești a crescut inițial de la 40,4 în 2018 la 57,7 în 2020. Nivelul s-a menținut la 57,5 zile în 2021, după care a început să scadă.

Rezerva mediană a ajuns la 44,6 zile în 2022, a revenit ușor la 45,5 zile în 2023, apoi a coborât la 41,5 zile în 2024 și la 36,3 zile în 2025.

Față de 2021, compania mediană a pierdut 21,2 zile din rezerva de numerar, echivalentul unei reduceri de aproximativ 37%.

În termeni valorici, numerarul median din casă și din conturile bancare a scăzut de la 41.094 de lei în 2021 la 29.396 de lei în 2025. Declinul nominal este de 28,5%, înainte de ajustarea pentru inflație.

Companiile așteaptă aproape două săptămâni în plus pentru încasări

Termenul median de încasare a creanțelor a crescut cu 12,3 zile între 2021 și 2025. După un nivel de 36,2 zile în 2021, acesta a ajuns la 44,5 zile în 2022, la 45,7 zile în 2023 și la 48,5 zile în 2025.

Prelungirea termenelor blochează mai mult capital în facturi neîncasate și reduce banii disponibili pentru salarii, furnizori, taxe și investiții.

Și lichiditatea curentă s-a deteriorat. Raportul dintre activele circulante și datorii a coborât de la 1,72 în 2021 la 1,25 în 2025. Valoarea se apropie astfel de pragul la care resursele pe termen scurt acoperă cu dificultate obligațiile curente.

Capitalizarea a coborât cu aproape 14procentle

Capitalurile proprii reprezentau 55,64% din activele firmei mediane în 2021. În 2025, ponderea a ajuns la 41,82%, o scădere de 13,82 puncte procentuale.

Datoriile mediane au crescut în aceeași perioadă de la 82.274 la 113.824 lei, un avans nominal de 38,3%.

Aproximativ 22,5% dintre companiile active aveau capitaluri proprii negative în 2025, comparativ cu 20,27% în 2021.

Veniturile mai mari nu garantează o situație financiară mai bună

Datele mai arată că evoluția veniturilor trebuie analizată separat de cea a numerarului. O companie poate raporta vânzări mai mari, dar poate avea mai puțini bani disponibili dacă facturile sunt încasate mai greu și o parte tot mai mare din activitate este finanțată prin datorii.

Reducerea simultană a numerarului, lichidității și capitalizării indică o diminuare a capacității firmelor de a absorbi șocuri. O scădere temporară a vânzărilor sau o întârziere suplimentară a încasărilor poate avea un efect mai puternic decât în anii în care companiile dispuneau de rezerve mai mari.

Datele din 2025 nu descriu o criză generalizată, dar indică o economie în care firma obișnuită are o marjă de siguranță mai redusă. Companiile facturează mai mult în lei decât în 2021, însă așteaptă mai mult pentru încasări, păstrează mai puțin numerar și finanțează o parte mai mare a activelor prin datorii.