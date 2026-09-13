179379 – 13092026 – Comisia Europeană evaluează Strategia BIK+ – „Un internet mai bun pentru copii”, pentru a identifica ce funcționează și ce poate fi îmbunătățit în mediul digital destinat copiilor și adolescenților.

Profesorii și educatorii, copiii și adolescenții, precum și părinții și tutorii sunt invitați să completeze chestionarele disponibile în postarea de mai jos: profesori și educatori; copii și adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani; copii cu vârsta de cel mult 15 ani; părinți și tutori.

Chestionarele sunt anonime și voluntare, pot fi completate inclusiv de pe telefon, în aproximativ 10 minute, și rămân deschise până vineri, 2 octombrie 2026.

Vă încurajăm să participați și să distribuiți chestionarele celor interesați. Fiecare perspectivă poate contribui la construirea unui mediu online mai sigur și mai potrivit pentru copii și adolescenți