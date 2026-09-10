Unde a dus reforma din învățământ – fără profesori la catedră și copii tot mai slab pregătiți

Unde a dus reforma din învățământ – fără profesori la catedră și...

179354 – 10092026 – După ce prin reforma din ultimul an și jumătate au fost forțați să se pensioneze sau să renunțe la orele suplimentare din cauza reducerii drastice a plății cu ora, parlamentarii puterii solicită acum refacerea corpului profesoral, considerând-o prioritate ”ZERO” pentru următorul ministru al Educației. Într-o declarație susținută în Parlament în care a atras atenția asupra numărului mare de profesori pensionari chemați să acopere catedrele pentru care nu există titulari, deputatul liberal Mircea Fechet a cerut ca prioritatea „ZERO” a următorului ministru al Educației să fie refacerea corpului profesoral

Parlamentarul a arătat că școlile întâmpină dificultăți în găsirea profesorilor de matematică, fizică și chimie inclusiv în București, nu doar în mediul rural sau în orașele mici.

„În multe școli din România, orarul se face astăzi cu telefonul în mână. Directorii sună foștii colegi ieșiți la pensie și le spun că școala are, din nou, nevoie de ei”, a declarat Mircea Fechet.

Fechet a invocat Raportul OCDE prezentat recent potrivit căruia România avea în anul școlar 2022-2023 un număr de 3.892 de posturi didactice neocupate, față de 2.068 câte erau în 2014-2015. Numărul posturilor vacante a crescut astfel cu aproximativ 88% în mai puțin de un deceniu.

El a atras atenția și asupra vârstei personalului didactic, în 2023, profesorii cu vârsta sub 30 de ani reprezentau 8% din totalul cadrelor didactice de la gimnaziu, față de 13% cu zece ani înainte. În același timp, 32% dintre profesori aveau cel puțin 50 de ani, potrivit datelor OCDE.

„Asta înseamnă că, în mai puțin de un deceniu, numărul golurilor din Educație aproape s-a dublat”, a spus deputatul.

El consideră că rechemarea profesorilor pensionari poate rezolva temporar problema orelor neacoperite, dar nu este o soluție pe termen lung.

„Înainte să ajungem în punctul în care nu vom mai avea de unde aduce profesori la clasă”, România trebuie să pregătească o strategie pentru formarea și păstrarea noilor generații de cadre didactice, a susținut Fechet.

Printre măsurile propuse de deputat se numără burse pentru studenții care aleg cariera didactică, stagii plătite, programe de mentorat pentru profesorii debutanți, sprijin pentru locuire în zonele izolate, venituri previzibile și trasee profesionale reglementate pentru specialiștii care doresc să intre în învățământ ca parte a unei a doua cariere.

„Prioritatea ZERO a următorului ministru al Educației, indiferent de apartenența politică, este (…) refacerea corpului profesoral”, a declarat Mircea Fechet.