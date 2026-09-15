USR propune, PNL votează

Liberalii anunță că vor vota eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali

179390 – 15092026 – Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputaților anunță că va vota pentru eliminarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă acordate aleșilor locali și județeni, proiect aflat în procedură parlamentară la Camera Deputaților, cu numărul Pl-x nr. 373/2026.

Liberalii invocă principiul contributivității și susțin că eliminarea acestor indemnizații ar reduce diferențele de tratament din sistemul public de pensii și presiunea asupra bugetului de stat.

Proiectul a fost inițiat în octombrie 2025 de deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună și prevede eliminarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă acordate primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților consiliilor județene.

În martie 2026, proiectul nu a fost dezbătut în Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților și a fost adoptat tacit la 29 martie. Ulterior, inițiativa a continuat procedura parlamentară la Senat. Atunci, indemnizațiile pentru aleșii locali nu erau în plată, fiind suspendate prin măsuri bugetare.

PNL susține acum adoptarea proiectului și afirmă că va vota orice măsură legislativă care urmărește aplicarea unor reguli unitare în sistemul public de pensii.