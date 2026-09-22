Voluntari devine primul municipiul din județul Ilfov

Inițiativa a aparținut deputatului PSD de Ilfov Ionuț Vulpescu. Senatorul USR de Ilfov Cynthia Păun s-a opus

179458 – 22092026 – Senatul a adoptat, în data de 21 septembrie 2026, în calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege prin care orașul Voluntari este declarat municipiu. Proiectul a primit 91 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și trei abțineri.

Prin această modificare, Ilfov va avea pentru prima dată o localitate cu rang de municipiu.

Schimbarea statutului administrativ vine după referendumul local din 2004, invocat în dezbaterea parlamentară de susținătorii proiectului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat că locuitorii au decis atunci ca Voluntari să devină municipiu.

Senatorul PSD Ionel Floroiu a susținut că Voluntari are un nivel ridicat de dezvoltare economică, socială, industrială și de infrastructură școlară, menționând însă că localitatea are nevoie de investiții și în domeniul spitalelor.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL a susținut inițiativa locuitorilor din Voluntari și dreptul acestora de a decide asupra statutului administrativ al localității.

Senatorul USR de Ilfov Ana-Cynthia-Ioana Păun a contestat proiectul, invocând lipsa unui spital public, probleme ale infrastructurii și ale rețelei de canalizare. Ea a susținut că schimbarea rangului administrativ poate avea efecte asupra impozitelor și salariilor din administrația locală.

Cina a inițiat proiectul

Proiectul, inițiat de deputatul PSD de Ilfov Ioan Vulpescu, a fost înregistrat la Senat cu numărul L381/2026, iar la Camera Deputaților cu numărul PLX151/2026. Este o lege organică.

Inițiativa a fost depusă în 2026, iar Camera Deputaților, prima cameră sesizată, a adoptat-o tacit la 8 iunie.

Referendumul din 2004, principalul argument invocat

Susținătorii proiectului au invocat referendumul local organizat în 31 octombrie 2004, prin care locuitorii Voluntariului s-au pronunțat pentru transformarea localității în municipiu. În dezbaterea din Senat, senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut că Parlamentul pune astfel în aplicare opțiunea exprimată de alegători.

Referendumul a devenit însă unul dintre punctele contestate în procedura legislativă. Consiliul Economic și Social a emis aviz nefavorabil, arătând, între altele, că referendumul datează de 22 de ani și că este incert dacă opțiunea exprimată atunci mai reflectă voința actuală a populației. CES a mai susținut că situația localităților aflate în proximitatea Bucureștiului ar trebui analizată în cadrul unei reforme administrative mai largi.

În dezbaterea din Senat, senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a ridicat, la rândul său, problema actualizării voinței populației și a infrastructurii locale, invocând lipsa unui spital public și probleme ale rețelei de canalizare.

Susținătorii inițiativei au pus accent pe dezvoltarea localității și pe dreptul locuitorilor de a decide statutul administrativ. Senatorul PSD Ionel Floroiu a invocat dezvoltarea economică, socială, industrială și infrastructura școlară, iar liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că formațiunea sa a susținut inițiativa locuitorilor din Voluntari.

Ce înseamnă pentru Ilfov

Adoptarea legii schimbă statutul administrativ al Voluntariului și aduce prima localitate din județ la rang de municipiu. Pentru Ilfov, modificarea poate avea relevanță în raport cu proiectele de dezvoltare urbană și cu poziționarea județului în zona metropolitană București.

Voluntari este una dintre localitățile ilfovene cu dezvoltare urbană accelerată, iar noul statut îi poate consolida rolul administrativ în zona de nord-est a Capitalei.

Pentru județ, miza este și una de reprezentare administrativă: Ilfov va avea, după intrarea în vigoare a legii, o localitate cu rang de municipiu, alături de celelalte orașe ale județului.

Proiectul fusese adoptat tacit de Camera Deputaților, iar Senatul a fost forul legislativ decizional.