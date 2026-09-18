Zilele Bucureștiului

179434 – 18092026 – Bucureștiul împlinește 567 de ani de la prima atestare. Cu acestă ocazia au fost pregătite zeci de evenimente: concerte, video mapping, ateliere pentru copii, proiecții de film, dezbateri, tururi ghidate.

Evenimentul ‘Străzi deschise’ va fi dedicat, la acest sfârşit de săptămână, celebrării a 567 de ani de la prima atestare documentară a oraşului.

Calea Victoriei va găzdui activităţi culturale şi sportive, muzică live, spectacole sau tururi ghidate.

În zona Palatului CEC, în ambele zile, între orele 10:00 şi 22:00, vor avea loc activităţi sportive – de la tenis de masă, baschet şi badminton, până la fotbal şi hochei de masă.

Pasionaţii de istorie pot participa la turul ghidat ‘Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient şi Occident’, de la ora 16:00 la ora 18:00. Participarea este gratuită, pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile.

În Piaţa Revoluţiei, de la ora 16:00, copiii sunt invitaţi la spectacolul interactiv ‘Magia Ghicitorilor’.

Sâmbătă, în zona Palatului CEC, artiştii Circului Metropolitan Bucureşti vor susţine un mini-show, de la ora 18:00.

Seara va continua, în ambele zile, pe trotuarul din dreptul Muzeului Naţional de Artă al României, cu ‘Battle of the Beats’ – primul concert live la care publicul contribuie atât în calitate de autor al muzicii, cât şi ca parte din juriu.

De asemenea, de la ora 19:00, în zona Teatrului Odeon, copiii corurilor Cantus Mundi vor susţine concerte live.

Programul dedicat Zilelor Bucureştiului se va încheia duminică, la Cercul Militar Naţional, unde, între orele 20:00 şi 22:00, va avea loc un catwalk performance în cadrul căruia haine şi materiale care şi-au încheiat aparent parcursul sunt recuperate şi reinterpretate ca elemente ale unui nou univers scenic.