Zilele Curții Europene de Arbitraj în România

179456 – 22092026 – Profesioniști din domeniul soluționării disputelor comerciale din România și din alte state europene se vor reuni la București, pe 27 și 28 octombrie 2026, în cadrul Zilelor Curții Europene de Arbitraj în România. Evenimentul va pune în discuție rolul României ca posibil forum regional pentru soluționarea litigiilor comerciale complexe.

Conferința „Specialised Arbitration for Complex Business Disputes: Romania as a Credible and Reliable Regional Forum” va avea loc pe 27 octombrie, la Hotel Novotel din București. Evenimentul este organizat de Curtea Europeană de Arbitraj, prin Capitolul România și Moldova, împreună cu Asociația Internațională de Business & Arbitraj.

La reuniune sunt așteptați judecători, arbitri, adjudecători, mediatori, avocați și reprezentanți ai mediului de afaceri din România și din alte state europene.

Arbitrajul în domenii precum energie, construcții și IT

Dezbaterile vor viza soluționarea disputelor comerciale din mai multe sectoare, printre care construcțiile, energia, piața imobiliară, IT-ul și achizițiile publice.

Participanții vor analiza, între altele, rolul arbitrilor cu experiență în domenii economice specifice și oportunitatea utilizării unor reguli de arbitraj adaptate particularităților fiecărui sector.

Un alt punct de discuție îl reprezintă avantajele jurisdicției române în materia arbitrajului, atât din perspectiva legii aplicabile procedurii arbitrale – lex arbitri – cât și a recunoașterii și executării hotărârilor arbitrale.

Organizatorii urmăresc, prin aceste discuții, identificarea condițiilor care ar putea contribui la consolidarea României ca centru regional pentru arbitraj și soluționarea disputelor comerciale.

Va fi lansat un ghid dedicat arbitrajului de afaceri

În cadrul conferinței va fi lansat și un ghid dedicat arbitrajului de afaceri în jurisdicția română, intitulat „Arbitrajul de afaceri. Ghidul arbitrajului de succes pentru începători și avansați”.