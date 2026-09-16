Zilele Filmului Românesc revin în R. Moldova cu filme recente, retrospective, întâlniri cu cineaști

179407 – 16092026 – Cea de-a XII-a ediție a Zilelor Filmului Românesc va avea loc în perioada 17 septembrie – 10 octombrie, la Chișinău și în alte zece localități din Republica Moldova. Evenimentul propune filme românești recente și producții clasice, întâlniri cu actori și regizori, proiecții pentru copii și familie, precum și evenimente dedicate educației cinematografice, transmite tvrmoldova.md.

La Chișinău, festivalul se va desfășura între 17 și 20 septembrie, la Cineplex „Loteanu”, Cinema „Odeon” și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Gala de deschidere va avea loc pe 17 septembrie, cu proiecția în premieră în Republica Moldova a filmului „Cercul”, scris și regizat de Valeriu Andriuță. Co-producția româno-moldovenească a fost filmată integral în Republica Moldova și a obținut Mențiunea specială a juriului la Festivalul Internațional de Film Transilvania din 2026.

După proiecție, Valeriu Andriuță, producătoarea Iulia Andriuță și membri ai echipei vor discuta cu spectatorii.

O secțiune specială, intitulată „FOCUS Valeriu Andriuță”, este dedicată actorului și regizorului originar din Republica Moldova. Programul include filmele „După dealuri” de Cristian Mungiu, și „Dragoste 1. Câine” de Florin Șerban, dar și o selecție de scurtmetraje în care Valeriu Andriuță este actor sau regizor.

Producții românești recente

Cinematografia română contemporană va fi reprezentată de patru producții recente: „Y” de Maria Popistașu și Alexandru Baciu, „Sorella di Clausura” regizat de Ivana Mladenović, „Piatră foarfecă hârtie” de Adrian Sitaru, și „Dinți de lapte”, în regia lui Mihai Mincan.

Filmele au fost prezentate la festivaluri internaționale precum cele de la Veneția, Locarno, Varșovia și Tallinn.

La Chișinău vor fi prezenți mai mulți membri ai echipelor acestor producții.

Adrian Sitaru și actrița Virginia Rusu vor participa la o discuție cu publicul după proiecția filmului „Piatră foarfecă hârtie”, iar Maria Popistașu și Alexandru Baciu vor prezenta filmul „Y”. Actorul Igor Babiac va participa la proiecția filmului „Dinți de lapte”.

Ediția din acest an include și o retrospectivă dedicată lui Florin Piersic, care a împlinit 90 de ani.

„Drumul oaselor”, „Parașutiștii” , „Pintea” – Retro Florin Piersic

„Retro Florin Piersic 90” cuprinde trei filme alese chiar de actor – „Drumul oaselor”, „Parașutiștii” și „Pintea”. Despre acestea va discuta cu spectatorii regizorul și scenaristul Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor din România.

Program pentru familii și copii

Programul destinat copiilor și familiilor include „Robinson Crusoe”, primul lungmetraj românesc de animație, realizat în colaborare cu Italia, și „Atlasul universului” de Paul Negoescu. Acesta din urmă va fi prezentat în premieră în Republica Moldova, după lansarea la Festivalul de Film de la Berlin din 2026, unde a primit Mențiunea specială a secțiunii „Generation Kplus”.

Componenta educațională include un masterclass susținut de Laurențiu Damian la AMTAP, cu tema „Filmul de autor, între estetică și concept dramaturgic”. Totodată, înaintea galei de deschidere va fi lansat volumul „Viața de după moarte a mediilor. Persistență, rezistență, reinvenție”, semnat de Liri Chapelan.

Proiecții în mai multe localități

După evenimentele de la Chișinău, Zilele Filmului Românesc vor ajunge în Hâncești, Nisporeni, Călărași, Strășeni, Cimișlia, Ungheni, Florești, Sângerei, Bălți și Cahul. Proiecțiile din aceste localități vor avea loc până pe 10 octombrie și vor include, în funcție de program, filme recente, producții pentru copii și familie, „Cercul” și titluri din retrospectiva dedicată lui Florin Piersic.

Accesul la proiecții este liber. La Cineplex „Loteanu” este necesară rezervarea în prealabil a biletelor cu valoare zero, iar la Cinema „Odeon” accesul se face în ordinea sosirii spectatorilor.

Zilele Filmului Românesc la Chișinău sunt organizate de Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA și casa de producție ROVA FILM din România, cu susținerea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și a instituțiilor culturale din Republica Moldova și România.