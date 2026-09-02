 ”Ziua Porților Deschise”, la MAE

179305 – 02092026 – Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, 4 septembrie 2026, în intervalul orar 12:00-17:00, o nouă ediție a “Zilei Porților Deschise”, cu tururi ghidate din oră în oră, la sediul central, la Centrul de Instruire pentru Personalul Consular (CIPC), la Centrul de Informare al MAE – BiMAE și la Arhivele Diplomatice ale MAE din incinta Palatului Victoria.

Evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomației Române, își propune să ofere publicului o retrospectivă istorică și o perspectivă contemporană asupra acțiunii diplomatice și consulare românești.

Vizitatorii vor avea ocazia să descopere, la sediul central al instituției din Aleea Alexandru nr. 31, sector 1, activitatea Ministerului Afacerilor Externe într-un mod interactiv prin: tururi ghidate, expoziții tematice cu documente recent declasificate din Arhivele Diplomatice, documente inedite privind primele ediții ale „Festivalului Enescu”, istoria Palatului Sturdza (sediul MAE până în anul 1944) și prezentări ale unor evenimente diplomatice (primiri ale oficialilor străini, consultări politice, prânzuri și dineuri de lucru, negocieri, semnarea unor documente).

La Centrul de Instruire pentru Personalul Consular (CIPC), situat în str. Daniel Constantin nr. 17, sector 1, vor fi prezentate informații privind activitatea consulară, respectiv serviciile și procedurile consulare derulate la nivelul unei misiuni diplomatice și ale unui oficiu consular.

La Centrul de Informare al MAE – BiMAE, situat pe Calea Victoriei nr. 88, sector 1, va fi prezentată expoziția “România în lume – memorie, diplomație, patrimoniu și dialog”. Conceptul expozițional urmărește evoluția și diversitatea prezenței României în plan internațional, de la contribuția la configurarea ordinii europene după Primul Război Mondial și dimensiunea patrimonială a diplomației române, până la apartenența la alianțele euro-atlantice și promovarea culturii române în spațiul internațional. Prin intermediul materialelor vizuale, expoziția reunește fragmente de istorie a diplomației și a patrimoniului instituțional reprezentat de clădirile istorice care găzduiesc sediile misiunilor diplomatice ale României în străinătate, până la aspecte privind cooperarea internațională și diplomația culturală, ilustrată prin participarea României la cea de-a 61-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția 2026 cu proiectul “Black Seas – Scores for the Sonic Eye” / “Marea Neagră la plural – Compoziții pentru ochiul sonor”.

La Arhivele Diplomatice ale MAE din incinta Palatului Victoria (intrarea D, situată pe Bd. Iancu de Hunedoara) vor fi expuse documente de o deosebită valoare istorică, precum tratate și acorduri internaționale care au avut un rol esențial în istoria României, documente care evidențiază implicarea unor diplomați români în salvarea unor vieți în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și alte mărturii documentare relevante pentru istoria diplomației și a evoluției politicii externe românești.

Participarea se face pe bază de programare, prin completarea formularului de înscriere, disponibil la următorul link: https://forms.gle/j1xCRYzgu6hEeEJe7, până la data de 3 septembrie 2026 (ora 16:00). Accesul vizitatorilor în clădiri va fi permis doar pe baza unui act de identitate valabil cu respectarea programării stabilite, precum și a normelor și a procedurilor de securitate.