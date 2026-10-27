112 milioane de euro în infrastructura experimentală pentru reactorul nuclear ALFRED, la Mioveni

112 milioane de euro în infrastructura experimentală pentru reactorul nuclear ALFRED, la...

179733 – 27102026 – România dezvoltă la Mioveni, județul Argeș, infrastructura de cercetare necesară proiectului ALFRED, un reactor nuclear demonstrativ de generația a IV-a, răcit cu plumb. Proiectul 4ALFRED beneficiază de o finanțare de peste 112 milioane de euro și include realizarea unor instalații experimentale pentru testarea tehnologiilor care ar putea fi utilizate în viitoarele reactoare rapide.

Proiectul este derulat de Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), prin Institutul de Cercetări Nucleare (ICN) Pitești, și urmărește dezvoltarea capacității României de a cerceta și valida tehnologia reactoarelor rapide răcite cu plumb.

Dezvoltarea infrastructurii experimentale nu înseamnă că reactorul ALFRED a intrat în construcția propriu-zisă. Instalațiile de la Mioveni sunt destinate testării materialelor, componentelor și sistemelor necesare proiectării și evaluării securității reactorului demonstrativ.

Patru instalații experimentale

Programul 4ALFRED prevede realizarea a patru instalații experimentale: HELENA-2, ELF, HandsOn și Meltin’Pot. Acestea vor permite cercetătorilor să studieze comportamentul materialelor în contact cu plumbul lichid, transferul de căldură și funcționarea componentelor și sistemelor relevante pentru tehnologia ALFRED.

În februarie 2026, RATEN a atribuit companiei italiene S.R.S. Servizi di Ricerche e Sviluppo un contract de aproximativ 36 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor instalații experimentale, inclusiv HELENA-2 și ELF. Termenul de livrare anunțat pentru aceste instalații este sfârșitul anului 2028.

Rezultatele experimentelor vor contribui la verificarea modelelor de calcul și la evaluarea soluțiilor tehnice propuse pentru viitorul reactor. Datele obținute vor putea fi folosite în pregătirea documentației tehnice necesare etapelor ulterioare de dezvoltare și autorizare.

Achiziție de 1.000 de tone de plumb

O altă etapă a proiectului vizează achiziția a 1.000 de tone de plumb de înaltă puritate, destinat experimentelor. RATEN a lansat o licitație cu o valoare estimată de 10,96 milioane de lei, termenul de depunere a ofertelor fiind 23 noiembrie 2026. Contractul de furnizare are o durată prevăzută de 24 de luni.

Plumbul va fi utilizat ca agent de răcire în instalațiile experimentale. Cercetătorii vor analiza proprietățile termice ale acestuia, comportamentul materialelor în condiții de funcționare și răspunsul componentelor la diferite regimuri de exploatare.

Achiziția face parte din pregătirea infrastructurii necesare programului 4ALFRED și completează investițiile în instalațiile de cercetare.

Un reactor demonstrativ de 300 MW termici

ALFRED, acronim pentru Advanced Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator, este conceput ca un reactor demonstrativ de generația a IV-a, cu o putere termică proiectată de 300 MW. Tehnologia utilizează plumbul lichid pentru preluarea căldurii produse în zona activă a reactorului.

Spre deosebire de reactoarele care folosesc apa drept agent de răcire, reactoarele de tip LFR utilizează plumb lichid, ceea ce permite cercetarea funcționării la temperaturi ridicate și a unor sisteme de siguranță pasivă. Tehnologia este studiată și pentru potențialul de utilizare mai eficientă a combustibilului nuclear și de gestionare a deșeurilor radioactive.

Proiectul ALFRED face parte din eforturile europene de dezvoltare a reactoarelor nucleare de generația a IV-a. Infrastructura de la Mioveni este destinată să furnizeze date experimentale pentru proiectarea și validarea tehnologiei înaintea unei eventuale construcții a reactorului demonstrativ.