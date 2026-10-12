12 octombrie 2026 – Un an de la operaționalizarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES)

12 octombrie 2026 – Un an de la operaționalizarea Sistemului de Intrare/Ieșire...

179611 – 12102026 – Implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) a reprezentat un proces complex de adaptare operațională și tehnică, care a presupus pregătirea personalului, ajustarea procedurilor de lucru și optimizarea fluxurilor de pasageri, pentru integrarea noilor cerințe europene în activitatea de control la frontieră.

În România, implementarea s-a realizat etapizat, începând din octombrie 2025, iar de la 2 martie 2026, sistemul a devenit operațional la toate punctele de trecere a frontierei externe. Ulterior, la 10 aprilie 2026, EES a devenit pe deplin operațional la nivelul întregii Uniuni Europene.

În primul an de la implementare, Poliția de Frontieră Română a transformat provocările operaționale în soluții concrete, valorificând tehnologia și experiența personalului pentru consolidarea securității frontierelor și eficientizarea controlului.

Cazuri de fraudă de identitate depistate

EES a contribuit la depistarea a șase cazuri de fraudă de identitate în care persoanele au utilizat pașapoarte emise pe alte identități, în timp ce pe numele lor reale existau mandate europene de arestare sau interdicții de intrare.

Inovație pentru un control mai eficient

Aplicația mobilă e-SIF permite interogarea simultană a bazelor de date naționale și europene, colectarea datelor biometrice înainte de sosirea pasagerilor la cabinele de control și crearea sau completarea dosarelor EES direct de pe dispozitive mobile, inclusiv în cazul transportului cu autobuzul, trenul și pe cale maritimă.

Prin mutarea unei părți a procesului de înregistrare în afara cabinelor fixe, s-au redus timpii de procesare, sunt utilizate mai eficient resursele umane și a fost îmbunătățită gestionarea fluxurilor de călători în perioadele de trafic intens.

EES se aplică resortisanților țărilor terțe pentru șederi de scurtă durată, de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Sistemul înregistrează electronic datele de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice – imagine facială și amprente digitale – și calculează automat durata șederii, înlocuind ștampilarea manuală a pașapoartelor.

La prima trecere a frontierei, sunt colectate datele biometrice necesare creării dosarului individual, iar la călătoriile ulterioare identitatea poate fi verificată prin compararea unui singur element biometric – amprente sau imaginea facială.