20 de echipe din România și Republica Moldova participă la Târgul Național de Știință CODE Kids, la București

179748 – 29102026 – Douăzeci de echipe de copii din România și Republica Moldova vor participa sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la cea de-a șaptea ediție a Târgului Național de Știință CODE Kids, organizat de Fundația Progress la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității POLITEHNICA București. Evenimentul reunește proiecte de robotică și tehnologie concepute de copii pentru rezolvarea unor probleme din comunitățile lor.

Cele 20 de echipe s-au calificat în urma a zece Târguri-Hackathon Regionale organizate în perioada 26 septembrie – 13 octombrie, la Pașcani, Pitești, Bistrița, Siret, București, Brăila, Cluj-Napoca, Bârlad, Râmnicu Vâlcea și Petrila. Competiția națională oferă participanților posibilitatea de a-și prezenta proiectele și de a concura pentru recunoașterea soluțiilor dezvoltate în cadrul cluburilor CODE Kids.

Programul va include ateliere de robotică și imprimare 3D, un concurs de tip treasure hunt cu premii, o tombolă și o acțiune de donare de echipamente IT.

Proiecte pentru probleme concrete

Proiectele înscrise în competiție abordează teme precum îngrijirea animalelor, administrarea medicamentelor, protecția mediului, colectarea apei, sănătatea, educația și dezvoltarea unor comunități mai prietenoase cu locuitorii.

Printre echipele clasate pe primul loc la etapele regionale se numără CYBER TECH din Pașcani, cu proiectul „Automatul de mâncare pentru Kitty”; Smart Gamers din Topoloveni, cu „Control+Alt+Mișcare”; Robo Core din comuna Dumitra, cu „Iluminare eficientă pentru o curte primitoare”; RoboForce din Borlești, cu „SmartMeds”; și Lib4Green din Șirna, cu „Spatele drept și fruntea sus!”.

Din Republica Moldova s-a calificat echipa Click @nd Play din Hîrtop, cu proiectul „Sera Smart”. Alte echipe calificate pe primul loc sunt ROBOGENIUS din Turda, cu „Happy City”; Robo Kids din Bârlad, cu „Robo Kids City”; CodeCrafters din Câmpulung Muscel, cu „Binly”; și ABC INFO Code Kids din Țânțăreni, cu „Water Collector”.

La nivelul echipelor clasate pe locul al doilea se regăsesc Code LibriI din Popricani, cu „SafeLibri Cat”; Coding Masters din Sita Buzăului, cu „Work and Rest Clock”; Cyber Coders din Baia Sprie, cu „Casa eco”; clubul CODE Kids din Siret, cu „Asistent medical pentru persoanele cu tratament”; Computer Kids din Medgidia, cu „Future Garden”; Spark CODERS din Târgu Mureș, cu „Urban Mind”; Micii Informaticieni din Bacău, cu „Smart City”; și Robotică din Victoria, cu „Casa inteligentă”.

Clubul BitMasters din Moreni, județul Dâmbovița, s-a calificat după ocuparea locului al treilea la etapa regională, cu proiectul „Smart Toothbrush”. Echipa BNC Intelligent Team din Chișinău, Republica Moldova, a obținut un wild card pentru participarea la etapa națională, cu proiectul „SAFE Clean City”.

Bibliotecile publice, spații pentru educație digitală

CODE Kids este un program de educație digitală dezvoltat de Fundația Progress, lansat în 2017, care oferă copiilor din mediul rural și din orașele mici acces la activități de programare, robotică și dezvoltare de proiecte tehnologice. Cluburile funcționează în biblioteci publice și în alte spații educaționale, cu sprijinul coordonatorilor locali.

În cadrul programului, copiii învață programare de la nivel începător, lucrează cu tehnologii precum Arduino și dezvoltă aplicații, jocuri, animații și alte proiecte practice. Activitățile includ și exerciții de lucru în echipă și prezentare, astfel încât participanții să își poată explica ideile și să își susțină soluțiile în fața unui public.

În ianuarie 2026, Fundația Progress anunța că, de la lansare, peste 14.000 de copii participaseră la program, iar în 2025, existau 289 de cluburi CODE Kids în 40 de județe din România și în Republica Moldova.

Ediția din 2026 se desfășoară în anul în care Fundația Progress marchează 30 de ani de activitate. Organizația susține că dezvoltarea competențelor digitale în comunitățile mici poate începe prin accesul la resurse educaționale și prin implicarea bibliotecarilor, profesorilor și partenerilor locali, motiv pentru care au mulțumit bibliotecarilor și coordonatorilor de cluburi care au sprijinit desfășurarea etapelor regionale și pregătirea echipelor pentru competiția națională.