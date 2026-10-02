210 milioane de euro pentru 700 de cercetători

Peste 700 de cercetători suplimentari își vor putea construi carierele în Europa datorită unei sume suplimentare de 210 milioane de euro acordate programelor europene pentru cercetare.

Suplimentarea răspunde unei cereri record de oportunități de carieră în cercetare în Europa. Cererea de propuneri pentru burse postdoctorale MSCA din 2026 a primit 21.627 de cereri de la cercetători din întreaga lume, cel mai mare număr de propuneri primite pentru orice acțiune de finanțare din cei peste 40 de ani de programe-cadru de cercetare și inovare ale UE.

cva consolida două dintre acțiunile-cheie ale programului: Burse postdoctorale MSCA și rețele doctorale care conduc la mai multe oportunități pentru încă 700 de cercetători, conform estimărilor.

Investiții în talentele Europei în domeniul cercetării

Anunțul vine odată cu adoptarea de către Comisie, la 29 septembrie, a programului de lucru modificat al programului Orizont Europa pentru perioada 2026-2027, principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare care se desfășoară în perioada 2021-2027.

Pentru 2027, bugetul pentru bursele postdoctorale va crește la 459 de milioane de euro, iar bugetul pentru rețelele doctorale la 645 de milioane de euro.

Conform estimărilor, apelul pentru burse postdoctorale din 2027 ar putea sprijini peste 1.800 de cercetători postdoctorali, în timp ce apelul pentru rețele doctorale din 2027 ar putea sprijini peste 2.000 de candidați la doctorat. Comisia estimează că 700 de cercetători și candidați suplimentari vor fi adăugați la acest total după creșterea finanțării de astăzi.

Pentru 2026, bugetul pentru burse postdoctorale va ajunge la 434 de milioane de euro, în timp ce rețelele doctorale vor primi 628 de milioane de euro.