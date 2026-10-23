25 octombrie – Ziua Armatei României

179708 – 23102026 – Cu prilejul Zilei Armatei României, 25 octombrie, vor avea loc ceremonii în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.

În București:

– Ora 10.00, Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii și de survolul monumentului de aeronave ale Forțelor Aeriene Române.

– Ora 12.00, Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 12.00, Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 17.00, Parcul Cișmigiu – Concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

– Ora 19.00, retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

În țară:

– Ora 09.00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 12.00, Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”.

– Ora 12.00, Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori. Ora 19.00 – Retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

– Ora 12.30, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 14.00, Păuliș, Monumentul Eroilor – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.