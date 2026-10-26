Premierul a discutat cu guvernatorul BNR despre situația economică a României 

179722 – 26102026 – Premierul a avut o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, în cadrul căreia au fost analizate principalele evoluții macroeconomice, provocările actuale ale economiei, dinamica finanțării externe și situația sectorului bancar, anunță Luca Niculescu într-o postare pe facebook.

Discuțiile au vizat și perspectivele de dezvoltare economică, precum și măsurile necesare pentru menținerea stabilității macroeconomice și susținerea unei creșteri economice sustenabile.

În cadrul întâlnirii, șeful Guvernului a prezentat prioritățile Executivului, care urmăresc consolidarea disciplinei financiare, utilizarea eficientă a banului public și respectarea angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană.

Totodată, Guvernul își propune să acorde o atenție deosebită relansării economiei, atragerii de investiții și creării de noi locuri de muncă, obiective considerate esențiale pentru dezvoltarea țării.

Premierul a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a dialogului constant dintre Guvern și banca centrală, în vederea asigurării unui cadru economic stabil și favorabil dezvoltării.