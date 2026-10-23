84 programe de formare profesională vor începe în noiembrie 2026, la nivel național

179706 – 23102026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna noiembrie 2026, 84 programe de formare profesională pentru un număr de 1.398 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: Operator introducere, validare și prelucrare date – 208 de persoane; Agent de securitate – 159 de persoane; Competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 154 de persoane; Lucrător comercial – 123 de persoane; Referent resurse umane – 70 de persoane; Cofetar – 66 de persoane; Frizer – 53 de persoane; Ajutor bucătar – 42 de persoane; Îngrijitor spații verzi – 42 de persoane; Operator la mașini unelte cu comandă numerică – 39 de persoane etc.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 210 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 128 de persoane) și județul Galați (pentru 84 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.