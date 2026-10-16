90,3% dintre tineri consideră insuficient răspunsul autorităților la problemele climatice

179648 – 16102026 – Agenda Națională a Tinerilor privind Schimbările Climatice 2026–2030 reunește propunerile a peste 1.700 de copii și tineri din România privind protejarea mediului, adaptarea comunităților la fenomene meteorologice extreme și participarea generațiilor tinere la elaborarea politicilor publice.

Documentul a fost lansat în cadrul Conferinței Naționale LCOY România 2026, desfășurată la București în perioada 13–14 octombrie, cu sprijinul Ministerului Mediului.

Potrivit rezultatelor consultării naționale „Tinerii și Viitorul Climatic 2.0”, 90,3% dintre respondenți consideră că răspunsul autorităților la provocările climatice este insuficient sau incomplet.

Protejarea pădurilor, a resurselor de apă și a biodiversității reprezintă o prioritate pentru 76,9% dintre participanți. Alte 72,8% solicită măsuri pentru adaptarea comunităților la valurile de căldură, inundații și secetă, iar 67,5% consideră prioritare educația climatică și pregătirea profesorilor.

Agenda stabilește șase direcții de acțiune: educație climatică aplicată, adaptare la schimbările climatice și reducerea riscurilor meteorologice, participarea tinerilor la deciziile publice, accesul la informații de calitate, cooperarea dintre instituții și societatea civilă, precum și reprezentarea priorităților naționale în negocierile climatice internaționale.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că propunerile trebuie analizate împreună cu tinerii și evaluate în perspectiva transformării lor în măsuri și politici publice.

Agenda completează activitatea Consiliului Consultativ al Tinerilor privind Clima și Mediul, lansat în septembrie 2026 la nivelul Ministerului Mediului.

Inițiativa este coordonată de Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate și inițiativa civică Pentru TINEri, cu sprijinul unor instituții publice și organizații, inclusiv UNICEF în România.