179697– 22102026 – Muzeul Național Cotroceni, în parteneriat cu Librăriile Cărturești, lansează lucrarea-album „A fost odată ca niciodată… Reflexii ale Reginei Maria în Palatul Cotroceni”, semnată de Ioana-Nicoleta Găurean, care readuce în atenția publicului o figură istorică de o însemnătate crucială pentru istoria României moderne.

Volumul urmează a fi lansat joi, 29 octombrie 2026, ora 16.00, la Librăria Cărturești Verona, Sala Oglinzii, chiar în ziua în care se împlinesc 151 de ani de la nașterea Reginei Maria. La lansarea moderată de Dana Ionescu, redactor-șef al editurii Muzeul Național Cotroceni, vor avea intervenții Ion M. Ioniță, jurnalist, redactor-șef al revistei Historia, Ștefania Dinu – director general adjunct științific al Muzeului Național Cotroceni și Ioana-Nicoleta Găurean – autoarea volumului.

O continuare firească a expoziției „Reflexii ale Reginei Maria în Palatul Cotroceni”, organizată la Muzeul Național Cotroceni la finalul anului 2023, volumul de față reprezintă rezultatul unei cercetări aprofundate, ce valorifică surse bibliografice din arhive și din biblioteci românești și străine. Ioana-Nicoleta Găurean a realizat o lucrare deosebită, ce surprinde și descrie amănunțit instantanee dintr-un destin complex, o personalitate cu multiple fațete, care a avut un impact major asupra Palatului Cotroceni. În primele două capitole este surprinsă în detaliu povestea începutului maturizării Principesei Maria, relațiile de familie care i-au marcat dezvoltarea și constrângerile impuse de Regele Carol, dorința de a se implica în amenajarea unor saloane în conformitate cu propriile gusturi decorative și sursele de inspirație la care a apelat tânăra principesă.

Ultima parte a lucrării reflectă proiectul expozițional de la Muzeul Național Cotroceni, prezentând procesul de reproiectare a Salonului de Aur și a Dormitorului Argintiu.

Ioana-Nicoleta Găurean este muzeograf în cadrul Secției Cercetare și Programe Editoriale a Muzeului Național Cotroceni, deține titlul de doctor în istorie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) având și un masterat în istorie și științele războiului (War Studies, Universitatea din Glasgow). Activitatea sa de cercetare se concentrează îndeosebi asupra vieții și personalității Reginei Maria a României, care a reprezentat și subiectul tezei sale de doctorat. În 2023 a îngrijit ediția bilingvă a memoriilor timpurii ale Reginei Maria – The Real Regina Maria. The Story of a Soul / Povestea unui suflet – publicată la Editura Muzeul Național Cotroceni.

Volumul „A fost odată ca niciodată… Reflexii ale Reginei Maria în Palatul Cotroceni” se poate achiziționa de la magazinul de prezentare al Muzeului Național Cotroceni și din rețeaua de librării Cărturești.