A început exercițiul de evaluare a echipei RO-USAR-01 în vederea clasificării la nivelul HEAVY

179679 – 20102026 – A început exercițiul simulat destinat evaluării echipei românești de căutare-salvare urbană RO-USAR-01, în vederea obținerii clasificării internaționale HEAVY (nivel greu de intervenție). Exercițiul se desfășoară pe baza unui scenariu fictiv, care presupune producerea unui cutremur major în țara gazdă, Carpatia, și necesitatea desfășurării unor operațiuni de căutare și salvare a persoanelor surprinse sub dărâmături.

Scopul exercițiului este de a verifica pregătirea personalului, capacitatea echipei de a se mobiliza într-un timp scurt, de a transporta resursele necesare și de a desfășura operațiuni complexe de salvare în urma unui dezastru major. Toate activitățile se desfășoară în cadrul unui scenariu simulat și nu reprezintă o intervenție reală în urma unui cutremur.

Prima etapă a exercițiului a inclus mobilizarea echipei RO-USAR-01, verificarea stării de sănătate și a aptitudinilor personalului, precum și evaluarea celor patru câini de căutare-salvare. Totodată, au fost pregătite și încărcate echipamentele necesare desfășurării misiunii.

Echipa RO-USAR-01 reunește specialiști în căutare și salvare urbană, inclusiv doi ingineri specializați în structura de rezistență a clădirilor, care contribuie la identificarea pericolelor și la evaluarea siguranței construcțiilor avariate. Din echipă fac parte și medici și asistenți medicali, pregătiți să acorde asistență medicală persoanelor salvate și membrilor echipei, în funcție de necesități.

În cadrul ședinței de informare a personalului, întregii echipe i-au fost prezentate scenariul misiunii și datele privind situația ipotetică din zona afectată de cutremur. Au fost analizate amploarea dezastrului, situațiile prevăzute în scenariu, numărul posibil al persoanelor afectate și caracteristicile clădirilor din zona de intervenție.

De asemenea, au fost prezentate contextul politic și social din țara gazdă, particularitățile clădirilor avariate, regulile de comunicare și interacțiune cu populația, precum și măsurile de securitate și sănătate în muncă ce trebuie respectate pe întreaga durată a operațiunilor.

Ulterior, echipamentele și materialele necesare misiunii au fost transportate la Baza 90, în vederea pregătirii pentru deplasarea în țara gazdă. Transportul echipei și al echipamentelor către zona în care se desfășoară scenariul va fi realizat cu sprijinul a două aeronave ale Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Echipamentele pregătite pentru exercițiu includ dispozitive pentru detectarea și localizarea persoanelor prinse sub dărâmături, unelte pentru îndepărtarea molozului și crearea unor căi de acces către victime, echipamente pentru tăierea și îndepărtarea în siguranță a unor elemente de construcție, precum și materiale pentru sprijinirea și stabilizarea părților de clădire care prezintă risc de prăbușire. Acestora li se adaugă echipamentele individuale de protecție, materialele medicale, mijloacele de comunicații, proviziile și materialele necesare funcționării echipei, precum și dotările destinate celor patru câini de căutare-salvare.

În etapele următoare ale exercițiului, echipa RO-USAR-01 va simula deplasarea în țara gazdă și va organiza baza de operații, respectiv locul în care personalul își va coordona activitățile, va gestiona echipamentele și va asigura sprijinul logistic necesar desfășurării misiunii.

Ulterior, echipa va desfășura exerciții de căutare-salvare a persoanelor surprinse sub dărâmături, în zonele de intervenție repartizate de autoritățile competente din țara gazdă, potrivit scenariului stabilit. În cadrul acestor activități, inginerii vor contribui la evaluarea stării clădirilor și la identificarea riscurilor de prăbușire, iar medicii și asistenții medicali vor exersa acordarea asistenței medicale persoanelor salvate.

Pe parcursul exercițiului vor fi evaluate capacitatea de mobilizare a echipei, transportul și gestionarea echipamentelor, organizarea bazei de operații, coordonarea membrilor echipei și eficiența tehnicilor de căutare și salvare. De asemenea, va fi urmărită capacitatea personalului de a lucra împreună și de a respecta regulile și procedurile aplicabile misiunilor internaționale de intervenție în urma dezastrelor.

Exercițiul reprezintă o etapă importantă în procesul de evaluare a echipei RO-USAR-01 în vederea obținerii clasificării internaționale HEAVY, care atestă capacitatea unei echipe de a desfășura operațiuni complexe de căutare-salvare urbană, inclusiv în clădiri prăbușite, pe perioade prelungite și cu resurse proprii de personal și echipamente.

Informații suplimentare privind desfășurarea exercițiului și rezultatele procesului de evaluare vor fi comunicate ulterior.

Referințe – Proiectul de consolidare a capacității operaționale a echipei RO-USAR-01

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) implementează proiectul „Upgrade of the Romanian USAR 01 team”, cod ECPP-2025-RO-USAR, care vizează îmbunătățirea capacității operaționale a echipei românești de căutare-salvare urbană RO-USAR-01 și finalizarea procesului de clasificare a acesteia ca echipă USAR de tip Heavy, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile.

Proiectul urmărește consolidarea capacității de intervenție prin achiziționarea de echipamente specializate și asigurarea suportului logistic necesar desfășurării misiunilor complexe de căutare-salvare. Printre dotările prevăzute se numără un sistem modular de corturi, un sistem de cort de comandă, un grup sanitar modular, sisteme logistice și de iluminat, echipamente de protecție, motostivuitor, cutii modulare pentru transportul echipamentelor, sisteme IT și de comunicații, echipamente pentru detectarea vibrațiilor, înclinărilor și deplasărilor structurale, precum și un sistem de dronă.

Valoarea totală a proiectului este de 706.446,10 euro, din care 529.834,57 euro (75%) reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar 176.611,53 euro (25%) reprezintă finanțare națională, TVA-ul fiind neeligibil.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni, începând cu data de 1 octombrie 2025, și beneficiază de cofinanțare europeană, contribuind la dezvoltarea capacității de răspuns a României în cazul intervențiilor de căutare-salvare în medii urbane afectate de dezastre.